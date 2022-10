Markt Update: Dax vor US-Inflationsdaten im Plus - Infineon und Aixtron leiden unter Prognosekürzung von Applied Materials

An der ersten Hürde für die Märkte ist der Dax Mittwoch gestrauchelt. Die amerikanischen Erzeugerpreise, die über den Erwartungen der Experten lagen, haben den deutschen Leitindex ins Minus gedrückt. Die Wall Street ist mit den Daten zunächst zwar etwas freundlicher umgegangen, fiel allerdings nach dem Sitzungsprotokoll der Fed auch ins Minus zurück. Die Fed-Minutes deuten zwar an, dass die amerikanische Notenbank bereit ist ihr Tempo im Zweifelsfall anzupassen, aber die Voraussetzungen dafür liegen noch nicht vor. Daher wird Jerome Powell am 2. November wohl erneut die Leitzinsen um 75 Basispunkte anheben.

Heute wartet die zweite Hürde auf den deutschen Leitindex. Um 14:30 werden in den USA die Inflationsdaten für den Monat September veröffentlicht. Sollten sie über den Erwartungen liegen, dann könnte das die Märkte weiter in die Tiefe drücken. Daher bleiben die Anleger auch heute verhalten vorsichtig.

Den schwachen Start in den Handelstag scheinen einige Anleger ausgenutzt zu haben. Nachdem der Dax fast ein halbes Prozent im Minus lag, liegt er mittlerweile leicht im Plus und hält sich klar oberhalb der viel beachteten 12 000-Punkte-Marke. Der MDax hat auch einen Teil seiner Verlust wieder wett gemacht, liegt aber immer noch 0,46 Prozent bei 21 793 Punkten im Minus. Ähnlich sieht es auch beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aus. Hier reduzierte sich das Minus von 0,7 Prozent auf 0,2 Prozent.

Applied Materials setzt Tech-Aktien unter Druck

Der amerikanische Hersteller von Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie hat nach Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die lagen zwar über den Erwartungen der Analysten, allerdings sorgte der Ausblick auf das vierte Quartal für Unmut unter den Anlegern. Applied Materials hat nämlich die Prognose für das Schlussquartal gekürzt. Statt 6,65 Milliarden Dollar soll der Umsatz jetzt bei 6,4 Milliarden Dollar liegen. Der Gewinn je Aktie soll von 2 auf 1,66 Dollar sinken. Als Begründung für die Kürzung führt Applied Materials die neuen Exportbeschränkungen der US-Regierung an.

Die Kürzung der Papiere belastet heute die Papiere von Infineon und Aixtron. Während der Dax-Konzern nur leicht im Minus liegt, erwischt es Aixtron etwas schlimmer.

Südzucker trotz Prognose-Anhebung im Minus

SDax-Konzern will im laufenden Geschäftsjahr noch mehr umsetzen als bislang gedacht. Nach der Zielerhöhung im Sommer plant der Vorstand nun, die bekannte Spannweite um jeweils 500 Millionen Euro anzuheben. Entsprechend soll der Konzernumsatz für die zwölf Monate bis Ende Februar 2023 nun bei 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro liegen. Das wäre im Bestfall deutlich mehr als Analysten bisher prognostiziert hatten. An der Börse ging es für die Aktie dennoch bergab. Ein Händler führte das auf die im sinkende Marge zurück.

Morphosys deutlich im Plus

Die Aktien des deutschen Biotech-Unternehmens profitieren heute von einem positiven Analystenkommentar. Stifel sieht in dem Mittel Pelabresib eine übersehene Chance und rät zum Kauf.