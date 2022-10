Chartanalyse Dax: Stimmungsumschwung an der Wall Street beflügelt

Widerstand: 12.650+12.675

Unterstützung: 12.395+12.300

Rückblick:

Nachdem der Index mehrere Tage in einer vergleichsweise engen Handelsspanne verbracht hatte ging gestern nach den US-Verbraucherpreisen wieder die Post ab. Der Index wurde nach den Daten bis an die 12.000er Marke durchgereicht, profitierte allerdings am späten Nachmittag und am Abend von einem Stimmungsumschwung an der Wall Street und konnte sich kräftig erholen.

Ausblick:

Diese Erholung setzte sich heute morgen zunächst weiter fort bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach dem gestrigen Rallyschub ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts bis in den Bereich 12.650 bis 12.700 Punkte. Eine Bewegung in den genannten Bereich ist das favorisierte Szenario, so lange die 12.300er Marke nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird.