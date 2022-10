DAX: 12.000 Punkte haben Gehalt

Vor dem Hintergrund wichtiger Daten aus den USA zu Erzeuger- und Verbraucherpreise konnte der Deutsche Aktienindex DAX am Donnerstag unter hoher Volatilität einen Turnaround zur Oberseite vollziehen und intraday die wichtige Kursmarke von 12.000 Punkten verteidigen. Seit den Jahrestiefs deutet sich damit eine zweite starke Kaufwelle an, gleiches gilt für die US-Indizes.

Kurzfristige Ziele liegen derzeit an den Vorwochenhochs, darüber am 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.751 Punkten. Wie weit das Barometer anschließend läuft, muss erst noch abgewartet werden. Eine längere Erholungsbewegung gilt aufgrund eines fehlenden Bodens aber als wenig wahrscheinlich.

Auf der Unterseite würden sich die Hinweise auf einen Kursrutsch auf 11.450 Punkte verdichten, sobald Jahrestiefs von 11.862 Zählern gebrochen werden. Aktuell scheint dieses Szenario allerdings zweitrangig zu sein, wie die aktuelle Aufwärtsdynamik zeigt.

Weiterhin beherrschen entscheidende Daten das Handelsgeschehen an den Börsen, hierzu haben in der Nacht zum Freitag auch Chinas Verbraucher- und Erzeugerpreise per September beigetragen. Deutschlands Großhandelspreise per September stehen in wenigen Minuten an, gefolgt von US-Einzelhandelsumsätzen aus September um 14:30 Uhr. Zeitgleich werden auch die Importpreise aus dem abgelaufenen Monat veröffentlicht.