EQS-News: Eurobattery Minerals: Vollständiger Bericht zu Hautalampi verfügbar – 40%ige Steigerung der enthaltenen Metalle bestätigt

EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Eurobattery Minerals: Vollständiger Bericht zu Hautalampi verfügbar – 40%ige Steigerung der enthaltenen Metalle bestätigt



18.10.2022 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eurobattery Minerals: Vollständiger Bericht zu Hautalampi verfügbar – 40%ige Steigerung der enthaltenen Metalle bestätigt Stockholm, 18. Oktober 2022 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass es den vollständigen JORC-konformen Bericht mit dem Titel "Hautalampi Ni-, Cu-, Co-Deposit Mineral Resource Estimate, Outokumpu, Finland" erhalten hat. Das Unternehmen hat die Ergebnisse des Berichts bereits am 29. September 2022 bekannt gegeben. Der unabhängige, von AFRY Finland Oy erstellte JORC-konforme Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich die verfügbaren Mineralressourcen des Minenprojekts im Vergleich zu einer früheren Analyse aus dem Jahr 2021 fast verdoppelt haben und die Metalle um rund 40 % höher ausfallen. Eurobattery Minerals besitzt 40 % des Hautalampi Projekts und verfügt über die Option 100 % von seinem derzeitigen Mehrheitseigentümer FinnCobalt zu erwerben. „Ich freue mich über die Bestätigung des Abschlussberichts, wonach unser finnisches Minenprojekt eine bedeutende Quelle für verantwortungsvoll abgebaute Batteriemineralien in Europa darstellt und fast 40 % mehr Metalle enthält als in bisherigen Schätzungen angenommen. Wir führen nun weitere technische und wirtschaftliche Bewertungen der Rentabilität unseres finnischen Batteriemineralienprojekts durch“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, den unabhängigen Bericht. Die Mineralressource berechnet sich anhand einer Datenbank, die rund 86.500 Meter Diamantkernbohrungen enthält, einschließlich 4.600 Metern, die während der Kampagne 2021 gebohrt wurden. Der Bericht wurde von AFRY Finland Oy erstellt und steht zum Download bereit:

https://eurobatteryminerals.com/en/projects/hautalampi/. Erklärung des Sachkundigen Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Ville-Matti Seppä, eines Sachkundigen mit EurGeol-Qualifikation zusammengestellt wurden. Herr Seppä ist ein Vollzeitbeschäftigter von AFRY Finland Oy. Er verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der zu prüfenden Lagerstätte sowie die durchzuführenden Tätigkeiten relevant ist, um sich als Sachkundiger gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration results, mineral Resources and Ore Reserves“ zu qualifizieren. Herr Seppä hat den Inhalt der Pressemitteilung soweit dieser sich auf die Mineralressourcenschätzung bezieht, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Seppä besitzt keine Anteile von FinnCobalt Oy oder Eurobattery Minerals AB.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Tel.: +49 (0) 89-1250903-35

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se

18.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com