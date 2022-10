Vorbörse: Aufwärtsgap zum Handelsstart

DEUTSCHLAND - Zugewinne erwartet

Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im Dax auch am Dienstag deutliche Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 1,2 Prozent höher auf 12 800 Punkte. Damit steuert er auf dem höchsten Niveau seit vier Wochen auf seine 50-Tage-Linie bei aktuell 12 867 Punkten zu. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

USA: Im Plus

In den USA konnten die wichtigsten Aktienindizes den schwachen Freitag am Vorabend vergessen machen. Der Grundstein für den Stimmungsumschwung mit steigender Risikobereitschaft war bereits in Europa gelegt worden. Hier hatte die britische Regierung den Großteil ihrer kürzlich angekündigten Steuererleichterungen zurückgezogen, um dem Finanzchaos im Land Herr zu werden.

Neue Hoffnungen auf langsamer steigende Zinsen und gute Unternehmensnachrichten haben den US-Börsen am Montag eine deutliche Erholung beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,86 Prozent höher bei 30 185,82 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 2,65 Prozent auf 3677,95 Punkte hoch. Der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 gewann sogar 3,46 Prozent auf 11 062,53 Zähler - das bedeutete den prozentual höchsten Tagesgewinn seit dem 27. Juli. Damit setzte der US-Aktienmarkt seinen jüngsten Zickzack-Kurs fort, der ihm nach der Stabilisierung am Donnerstag vor dem Wochenende direkt einen herben Rückschlag eingebracht hatte. Vor allem Tech-Werte waren am Freitag wieder auf Talfahrt gegangen.

ASIEN: INDIZES STEIGEN

Die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag im Zuge positiver US-Vorgaben zugelegt. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund eineinhalb Prozent an und konnte damit die Verluste vom Montag mehr als ausgleichen. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen lag zuletzt leicht im Plus. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng rund eineinhalb Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund Future 137,35 0,54%

Devisen

Euro/USD 0,9860 0,22%

USD/Yen 148,85 -0,12%

Euro/Yen 146,77 0,09%

Rohöl

Brent 92,32 +0,70 USD WTI 86,23 +0,77 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 80 (95) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 74 (95) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 55 (69) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 230 (265) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 53 (61) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 9 (13) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 60 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 23 (35) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 62 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 43 (55) EUR - 'NEUTRAL' (dpa-AFX)