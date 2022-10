Trading-Chance Dow Jones: Kurzfristig auf den Zug aufspringen

Werbung

Der Dow Jones hat so manche wacklige Quartalsbilanz und ungute Inflationsdaten weggesteckt. Er hat ein Doppeltief vollendet und, vor allem, die wichtige 1.000-Tage-Linie zurückerobert. Damit ist aus charttechnischer Sicht weiterer Spielraum nach oben gegeben … wenngleich die Long-Seite trotzdem die spekulativere bleibt. Eine Trading-Chance Long.

Das Chartbild des US-Index-Flaggschiffs Dow Jones sieht perfekt aus. Genau so müsste eine Aufwärts-Trendwende beginnen, um sich zu behaupten. Aber ein Long-Trade ist, so aussichtsreich er kurzfristig wäre, insgesamt dennoch hoch spekulativ. Nicht nur, weil der übergeordnete, mittelfristige Abwärtstrend noch nicht einmal angekratzt ist, dessen Trendlinie verläuft um 33.000 Punkte und wäre als Kursziel für einen Long-Trade ja attraktiv genug. Es ist die Art und Weise, wie diese kurzfristige Wende zustande kam, die mahnt, noch nicht zu viel zu wagen.

Ein Kraftakt der Käuferseite mündet in einem bullischen Chartbild

Die US-Inflationsdaten des Septembers, die am 13. Oktober vorgelegt wurden, sorgten anfangs für einen markanten Abverkauf im Index. Der eröffnete deutlich unter Vortagesschluss, die 1.000-Tage-Linie, die kurz zuvor zum zweiten Mal in kurzer Zeit gebrochen wurde, war in diesem Moment erneut deutlich unterboten und schien nicht mehr zu halten zu sein. Doch das Verlaufstief des Septembers hielt.

Das sorgte dafür, dass die bullischen Trader ihre Kräfte bündelten, die ersten Short-Seller ihre Positionen eindeckten und beides zusammen in einen beeindruckenden Intraday-Turnaround mündete, der deutlich über der 1.000-Tage-Linie endete. Zwar kamen dann am 14. Oktober umgehend Gewinnmitnahmen auf, die verhinderten, dass aus dieser Rallye ein Doppeltief wurde. Aber die Käufer kamen zurück, wie Sie im folgenden Chart sehen können.

Quelle: marketmaker pp4

Bis zum Donnerstag gelang es nicht, die Nackenlinie des Doppeltiefs bei 30.454 Punkten wirklich klar zu bezwingen. Aber am Freitag kam es erneut zu einem Start-Ziel-Sieg der Bullen. Das Resultat ist ein aus charttechnischer Sicht klar positives Chartbild. Dennoch sollte man jetzt mit Bedacht auf der Long-Seite agieren. Grund:

Rettungskäufe und Terminmarkt-Rallye … kein stabiles Fundament für große Sprünge

Kurzfristig pflegen bullische Chartbilder die Rahmenbedingungen zu überlagern. Aber auf Dauer würde sich ein negatives Gesamtbild wieder auswirken und eine echte Wende erschweren. Daher sehen wir diesen Long-Trade ganz bewusst als kurzfristige Trading-Chance an, denn die Basis der Aufwärtsbewegung war kein positives, sondern ein negatives Ereignis (die unerfreulich ausgefallenen Inflationsdaten), das vom bullischen Lager durch Rettungskäufe kurzfristig egalisiert wurde. Und die Rallye des Freitags kann zu einem nicht unwesentlichen Teil auf der da vollzogenen Abrechnung am Terminmarkt basiert haben.

Das muss die Rallye, die jetzt aus rein charttechnischer Sicht die Region 32.500/32.750 Punkte zum Ziel hätte, nicht stoppen. Aber das Risiko, dass sich negative Daten über kurz oder lang wieder negativ auswirken, ist eben dennoch vorhanden, daher sollte man diesen Trade engmaschig verfolgen, die Stop Loss-Absicherung regelmäßig nachziehen und spätestens dann, wenn der Dow Jones die Zone 32.500/32.750 Punkte erreichen sollte, an Gewinnmitnahmen denken.

Trotz bullischer Signale bleibt das ein Trade für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 24.877,32 Punkten, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 5. Den Stop Loss würden wir bei 29.800 Punkten platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,9860 einem Kurs von ca. 49,80 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf den Dow Jones-Index lautet VP3YAB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 32.504 Punkte, 32.748 Punkte, 33.272 Punkte

Unterstützungen: 30.206 Punkte, 29.675 Punkte, 28.661 Punkte

Knock-Out Zertifikat Long auf den Dow Jones-Index

Basiswert Dow Jones Index WKN VP3YAB ISIN DE000VP3YAB7 Basispreis 24.877,32 Punkte K.O.-Schwelle 24.877,32 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 5,01 Stop Loss Zertifikat 49,80 Euro

