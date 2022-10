Trading-Chance Nordex: Jetzt könnten die Bären langsam wieder zuschlagen

Werbung

Ende Februar/Anfang März waren sich viele Investoren sicher, in der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex einen „sicheren Hafen“ vorzufinden. Heute wissen wir es besser. Die Lage ist alles andere als gut, der Abwärtstrend der Aktie seit dem Frühjahr voll intakt. Und jetzt wäre ein Level erreicht, auf dem die Bären wieder Argumente hätten, um sich zu zeigen.

Am 15. November werden die Ergebnisse des dritten Quartals bei Nordex erwartet. Allzu viel Positives dürfte da nicht herauskommen. Denn die Kosten steigen, die Aufträge kommen zögerlicher … und das, obwohl Windenergie jetzt eigentlich extrem begehrt sein müsste. Aber das Geld wird überall knapper. Und erst vergangene Woche meldete der Bundesverband Windenergie, dass fertige Projekte von um die zehn Gigawatt in Deutschland im Genehmigungsstau festhängen.

Von einem Problem zum nächsten … momentan läuft es einfach nicht

Erst bremste Corona das Wachstum, jetzt sind es die schleppenden Projekte, die zögerlicher werdenden Auftraggeber und die zugleich deutlich gestiegenen Kosten, die Nordex zu schaffen machen. Ursprünglich hatten die Analysten damit gerechnet, dass das Unternehmen 2022 den Vorjahresverlust erheblich reduzieren, womöglich gar wieder die Gewinnschwelle erreichen werde. Momentan erwarten die Experten, dass der 2022er-Verlust den des Vorjahres weit übertreffen und der Umsatz nicht deutlich, sondern nur noch leicht zulegen wird.

Bislang kennt man zwar nur das Volumen des Auftragseingangs für das dritte Quartal, das Nordex am 14. Oktober offenlegte. Aber diese Zahlen sind schon bezeichnend genug: Der Auftragseingang lag bei 1,44 Gigawatt, im Vorjahresquartal waren es noch 1,83 Gigawatt gewesen. Kein Wunder, dass die Aktie bislang nicht aus ihrem Abwärtstrend herauskommt.

Eine massive Widerstandszone wartet in Schlagdistanz

Seit Mitte Oktober ist die Nordex-Aktie zwar wieder höher gelaufen. Aber aus aktueller Sicht wäre das für das bärische Lager nur eine Basis, um erneut Druck zu machen. Der Kurs lief letztlich nur mit dem Gesamtmarkt mit. Als es gelang, knapp über dem bisherigen, im Juli ausgebildeten Jahrestief zu drehen, führte das zu Eindeckungen von Short-Positionen und zweifellos auch zu einigen kurzfristigen Trading-Käufen. Aber solange die Rahmenbedingungen für Nordex derart ungünstig bleiben, wäre zu erwarten, dass die Aktie die massive Widerstandszone, der sich der Kurs durch diese Erholung angenähert hat, wohl nicht wird überwinden können.

Die steilere der beiden mittelfristigen Abwärtstrendlinien hat die Nordex-Aktie jetzt bereits erreicht. Knapp darüber, zwischen 9,04 und 9,31 Euro, wartet eine massiv wirkende Widerstandszone, die sich aus zahlreichen unteren und oberen Wendepunkten der vergangenen fünf Monate zusammensetzt und die durch die im März entstandene Abwärtstrendlinie verstärkt wird. Zugleich sind die markttechnischen Indikatoren längst wieder aus dem überverkauften Bereich herausgelaufen: Das könnte die Bären locken, bei Nordex in Kürze wieder aktiv zu werden.

Nahe an der Trendlinie auf den nächsten Trendimpuls setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 11,494 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 2,91. Den Stop Loss würden wir bei 9,45 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,03 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Nordex lautet PD8YFK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 9,04 Euro, 9,31 Euro, 10,35 Euro, 11,09 Euro

Unterstützungen: 7,23 Euro, 6,97 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Nordex

Basiswert Nordex WKN PD8YFK ISIN DE000PD8YFK8 Basispreis 11,494 Euro K.O.-Schwelle 11,494 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,91 Stop Loss Zertifikat 2,03 Euro

