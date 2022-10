Nasdaq100-Schwergewichte unter Druck - Google- und Microsoft-Aktie werden abgeladen

Nach Apple sind Microsoft und Alphabet (Google-Mutter) die am schwersten gewichteten Unternehmen im Nasdaq100-Index. Nach der schwachen Eröffnung inklusive Abwärtskurslücke gab es in den ersten 30 Minuten erste Bemühungen um Schadensbegrenzung und Avancen der Bullen in Richtung Gap-Close.

Google und Microsoft verlieren über 7 Prozent

Ein erneuter Plustag im Nasdaq100 ist aber eher unwahrscheinlich, so lange es keinen Stimmungsumschwung bei den Schwergewichten Google und Microsoft gibt.

Beide Unternehmen kamen gestern nachbörslich mit Quartalszahlen. Infos zu den Microsoft Zahlen finden Sie hier, Details zu den Alphabet-Quartalszahlen finden Sie hier.