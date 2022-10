Trading-Chance 3M: Die Bullen setzen sich durch

Werbung

Tief im Minus gestartet und dann doch knapp im Plus geschlossen: Die Bullen haben sich bei dem Dow Jones-Mitglied 3M gestern eindrucksvoll gezeigt. Und anfängliche Verluste als Reaktion auf die Quartalsbilanz aufzukaufen ergab auch durchaus Sinn, denn diese Ergebnisse waren besser, als man auf den ersten Blick denken konnte. Eine Trading-Chance Long.

Mitte August hatten wir im Rahmen der Trading-Chance einen Short-Trade auf die 3M-Aktie gestartet. Wer da dabei sein sollte, könnte jetzt erwägen, die tadellosen 75 Prozent, die das Short-Zertifikat aktuell im Gewinn liegt, mitzunehmen und die Fronten zu wechseln. Denn das Unternehmen zeigte mit den gestern vorgelegten Ergebnissen, dass man bislang imstande ist, die Krise von den Gewinnen fernzuhalten.

3M-Bilanz mit mehr Licht als Schatten

Der Mischkonzern 3M, bekannt für Produkte wie Scotch Klebstoffe oder Post-It, übertraf im dritten Quartal die Analystenprognose von 2,62 US-Dollar Gewinn pro Aktie, der Umsatz lag mit 8,6 Milliarden US-Dollar jedoch unter den Erwartungen. Das mag zu den anfänglichen Kursverlusten geführt haben, war aber zu kurz gedacht. Was sich letztlich in der Aufholjagd der Aktie auch manifestierte.

Zum einen sind die Prognosen der Analysten keine taugliche Vergleichsbasis um zu erkennen, wie sich das Unternehmen derzeit schlägt. Dazu muss man sich die Vorjahresergebnisse ansehen. Gegenüber den Daten des dritten Quartals 2021 fiel der Umsatz zwar sogar mehr als in Relation zu den Prognosen, konkret um 3,3 Prozent. Aber der Gewinn legte zum Vorjahr um stattliche 9,8 Prozent zu. Das heißt, dass es 3M gelang, in diesem zusehends schwierigen Umfeld mit steigenden Kosten und zurückhaltenden Verbrauchern eine gute Gewinnmarge zu erzielen – und das ist positiv.

Nicht gut ist, dass 3M trotzdem die bisherige Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurückfuhr. Aber das basierte vor allem auf dem massiv gestiegenen US-Dollar, der die Gewinnmargen für Umsätze außerhalb des US-Dollar-Raums drückte. Das trifft alle exportierenden US-Unternehmen … und die Größenordnung dieser Kürzung war nicht wirklich dramatisch, man senkte das Gesamtjahres-Gewinnziel von zuvor 10,30 bis 10,80 US-Dollar pro Aktie auf 10,10 bis 10,35 US-Dollar. Nicht genug, um das bullische Lager aus dem Feld zu schlagen.

Intraday-Turnaround hält die Tür nach oben offen

Wie auch der Gesamtmarkt hatte die 3M-Aktie am 13. Oktober auf Höhe der bisherigen Jahrestiefs eine massive Rallye erlebt, die dann aber sofort an Schwung verlor. Erst am Freitag vergangener Woche kam wieder Zug in den Kurs. Die anfänglichen Kursverluste als erste Reaktion auf die Quartalsbilanz und die gesenkte Gesamtjahresprognose hätte den Aufwärtsimpuls gefährden können, aber der Kurs drehte genau dort, wo er drehen musste, um das bullische Setup aufrechtzuerhalten.

Quelle: marketmaker pp4

3M drehte auf Höhe der 20-Tage-Linie als der nächstgelegenen Unterstützung, die bereits dem kleinen Rücksetzer in der Vorwoche standgehalten hatte und damit die kurzfristig entscheidende Supportlinie darstellt. Das ermöglicht einen Trade mit einem sehr engen Stop Loss, denn ein Bruch eben dieser 20-Tage-Linie würde das jetzt bestätigte, bullische Setup umgehend eliminieren.

Ein Long-Trade mit gezielt engem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis bei 90,511 und einen K.O.-Level bei 95,036 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 4,16. Den Stop Loss würden wir gezielt eng bei 112 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht bei dem aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0020 im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,10 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf 3M lautet PE2WLN.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 126,52 US-Dollar, 139,74 US-Dollar, 141,25 US-Dollar

Unterstützungen: 112,89 US-Dollar, 107,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf 3M

Basiswert 3M WKN PE2WLN ISIN DE000PE2WLN6 Basispreis 90,511 US-Dollar K.O.-Schwelle 95,036 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 4,16 Stop Loss Zertifikat 2,10 Euro

