Silberpreis vor EZB-Sitzung unter Druck – das ist nun wichtig

Wenige Stunden vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sind Anleger am Silbermarkt in Deckung gegangen. Erwartet wird, dass der Währungshüter erneut einen XXL-Zinsschritt beschließt, um die Rekordinflation einzufangen. Nach dem geldpolitischen Highlight dürfte schon bald die Fed-Sitzung am kommenden Mittwoch ihre Schatten vorauswerfen. Für die Märkte dürften nun nervenaufreibende Tage beginnen.

Eine Silberunze (Kassa) kostet am Morgen mit rund 19,50 Dollar mehr als ein halbes Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.