onvista Mahlzeit: Dax verschnauft - Apple, Amazon, Porsche und Elon Musk startet mit Paukenschlag bei Twitter

Der Dax nimmt sich heute eine kleine Auszeit. Die hat er sich allerdings auch verdient. Trotz des heutigen Minus steht unterm Strich auf Wochensicht noch ein Plus von rund 2,8 Prozent. Eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass die großen US-Tech-Riesen eigentlich fast durch die Bank enttäuscht haben.

Das gilt besonders für Amazon. Die Aktie verliert nach den Zahlen rund 13 Prozent. Dabei lag der Gewinn je Aktie über den Erwartungen. Der Umsatz und der Ausblick allerdings nicht. Aber auch nicht wirklich gravierend. Sind die Anleger zu streng mit Amazon?

Die Deutsche Telekom hingegen bekommt heute Rückenwind aus Übersee. Die US-Tochter hat erneut die Zahlen der Neukunden in diesem Jahr angehoben. Das bringt der Bonner-Aktie ein Plus von mehr als 2 Prozent. Damit ist das Telekom-Papier weiterhin der beste Dax-Wert seit Jahresanfang. Hier steht ein Plus von 17 Prozent.

Elon Musk hat das Ruder bei Twitter übernommen. Für den bisherigen Chef war das keine gute Nachricht für den amtierenden Chef des Kurznachrichtendienstes. Er durfte nämlich noch am gleichen Tag seine Koffer packen.

Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der Sendung: Dax, Apple, Amazon, Twitter, Intel, Mobileye, T-Mobile, Telekom, Nextera, OMV, Equinor, VW, Porsche, Traton, Tops&Flops, SMA Solar, Zertifikat Erneuerbare Energien, Siltronic, ProSiebenSat1, Dax-Check: RWE, SAP, Sartorius, Siemens, Siemens Energy, Cheescake Factory, Meyyer Burger, Estee Lauder, Bitcoin & Zuschauerfragen