Markt Update: Dax mit starken Oktober - Fresenius und FMC nach schwachen Quartal trotzdem mit kräftigen Kursgewinnen

So wie der September seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat des Jahres alle Ehre gemacht hat, so macht der Oktober als durchschnittlich bester Börsenmonat des Jahres ebenfalls seinem Ruf alle Ehre. In der ersten Handelsstunde pendelt der Dax zwar zwischen Plus und Minus, unter Strich wird wohl für den Oktober ein Plus von rund 9 Prozent stehen.

Fed-Sitzung zum Glück im November

Die US-Notenbank kann dem Oktober keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Diesen Mittwoch wird Jerome Powell den nächsten Zinsschritt verkünden und dass ist der 2. November. Somit würde eine böse Überraschung den 11. Monat des Jahres belasten. Allerdings ist die Chance dafür nicht sehr hoch. Der Markt spielt gerade das Szenario, dass die Fed noch einmal 75 Basispunkte oben drauf packt und gleichzeitig eine Drosselung ihrs Tempos bei der Erhöhung der Leitzinsen signalisiert. Damit steigt eher dass Potenzial einer freudigen Überraschung.

Anleger hoffen wohl auf Paul Singer

Nach einer erneuten Gewinnwarnung von Mutter und Tochter drehen die Papiere von Fresenius und FMC von einem vorbörslichen Minus ins Plus. Die Anleger dürften jetzt auf Paul Singer hoffen. Die Zahlen spielen dem Hedgefonds-Manager in die Karten und bieten ihm eine Angriffsfläche. Es könnte gut möglich sein, dass er neben einer Aufspaltung von Fresenius auch eine Trennung von FMC fordert.

Das schwierige US-Geschäft belastet den Dialysekonzern Fresenius Medical Care und in der Folge auch seine Konzernmutter Fresenius noch stärker als befürchtet. Auch alle anderen Bereiche, insbesondere der Dienstleister Vamed, seien vom schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geprägt, teilte Fresenius am Sonntag mit. Dabei verwies der Dax -Konzern auf inflationsbedingte Kostensteigerungen, Personalengpässe sowie Störungen in den Lieferketten, was auch das Patientenverhalten beeinflusse. Fresenius und FMC senkte ihre Gewinnziele für 2022 erneut.

Deutsche Bank rät BASF-Aktien zu kaufen

Die Experten von Deutsche Bank Research haben BASF nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand des Chemiekonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 55 auf 60 Euro angehoben. Ungeachtet steigender Investitionen in den kommenden zwei bis drei Jahren, eines strukturellen Gegenwinds in Europa im Energiebereich und der zugrunde liegenden gesamtwirtschaftlichen Nachfragetrends habe jeder Vermögenswert einen Preis, und dieser sei bei BASF mittlerweile "einfach viel zu gering", schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie.

Shop Apotheke nach finalen Quartalszahlen gefragt

Die Aktien der Versand-Apotheke kommen sehr gut in die neue Woche. Grund sind die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die kommen nicht nur bei den Anlegern gut an. Sie werden auch von den Analysten gelobt.

Das wichtigste Fazit der detaillierten Quartalszahlen sei die positive Entwicklung des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda), urteilte Analyst Alexander Thiel von Jefferies Research in einem ersten Kommentar, auch wenn dies bereits bekannt war. Dies spreche für die Fähigkeit der Online-Apotheke, den Weg zur Profitabilität zu finden. Hinzu kämen eine gute Cashflow-Kontrolle in Verbindung mit einer starken Bilanz. Er sprach auch "von einem erneuten Quartal mit Marktanteilsgewinnen".