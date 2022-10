SHOP APOTHEKE - Zahlen schocken niemanden mehr

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 43,430 € (XETRA)

Die Online-Apotheke Shop Apotheke Europe ist in den ersten neun Monaten des Jahres tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das operative Ergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresquartal von minus 21,9 Millionen Euro auf minus 57,7 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern brach von minus 31,7 Millionen Euro auf minus 67,87 Millionen Euro ein, wie aus den am Montag veröffentlichten endgültigen Zahlen hervorgeht. Der Umsatz stieg, wie bereits bekannt, um 13,5 Prozent auf 876,5 Millionen Euro. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich um 1,6 Millionen auf 8,9 Millionen. Das Unternehmen bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr 2022 für das laufende Geschäft, wonach der Umsatz mit nicht apothekenpflichtigen Produkten um 15 bis 25 Prozent wachsen und eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von minus 1,5 Prozent bis plus 1,5 Prozent angestrebt wird. (Quelle: stock3 Newsflash)

Erholung schreitet voran

Damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie tief die Aktie im Abwärtstrend steckt: Alleine seit dem Start des letzten Kurseinbruchs von Anfang August bei 101,50 EUR hat die Aktie von Shop Apotheke wiederum über die Hälfte ihres Kurswertes verloren. Von ihrem Allzeithoch bei 249,00 EUR brauchen wir erst gar nicht sprechen.

Die Zeichen stehen hier aber schon länger auf Erholung: Denn nach dem Erreichen des Tiefs aus dem März 2020 bei 36,90 EUR setzt sich die Ende September begonnene Bodenbildungsphase Anfang Oktober fort und lässt sich auch heute nicht aus dem Takt bringen- trotz der veröffentlichten Zahlen.

Ein Abverkauf an das langfristige Abwärtsziel bei 33,20 EUR ist zwar weiter denkbar, käme aber erst beim Kursen unter 36,90 - 38,17 EUR wieder auf das Tableau.

Bis dahin sollten die Bullen ihre Chance nutzen und die in einem schmalen Aufwärtstrendkanal verlaufende Erholung bis an die Widerstandsmarken bei 48,60 und 49,00 EUR ausdehnen. Überwindet man die 49,00-EUR-Marke im weiteren Verlauf, könnte sich die Erholungsphase temporär sogar bis an das Zwischenhoch bei 56,30 und die frühere Unterstützung bei 58,00 EUR ausdehnen. Den übergeordneten Abwärtstrend würde dies jedoch kaum tangieren.

Shop Apotheke Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)