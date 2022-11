Wie hoch kann die BP-Aktie noch steigen?

Gestern hat BP seine Q3-Zahlen vorgelegt: Sie waren überzeugend. BP erreichte den zweithöchsten Quartalsgewinn seiner Geschichte. Die hohen Öl- und Gaspreise spülten ordentlich Geld in die Kasse. Insgesamt stieg der Nettogewinn auf 8,15 Mrd. Dollar. Analysten haben mit 6,1 Mrd. Dollar gerechnet. Zum Vergleich: In Q3/21 lag der Gewinn bei 3,3 Mrd. Dollar.

BP hat schon angekündigt, für insgesamt 2,5 Mrd. Dollar Aktien zurückzukaufen. Damit summiert sich die Summe für Aktienrückkäufe im laufenden Jahr auf 8,5 Mrd. Dollar. Die nächste Quartalsdividende liegt bei 0,06 Dollar

Wie hoch wird die BP-Aktie steigen?

In diesem Jahr hat sich die Aktie von BP stark erholt: Ab Anfang Januar legte sie um rund 40 Prozent zu. Derzeit liegt sie bei um die 5,57 Euro. Viele Analysten sind sicher: Da geht noch mehr.

Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel von 4,72 GBP auf 5,27 GBP (6,12 Euro). Ihre Schweizer Kollegen von der UBS sind zuversichtlicher und rechnen mit 5,35 GBP (6,21 Euro). Goldman Sachs erwartet sogar 7 GBP (8,13 Euro). Als Gründe führen sie alle den hohen Öl- und Gaspreis sowie die überraschend guten Quartalszahlen an, die alle Erwartungen übertroffen haben.

So denkt die Politik über die sprudelnden Gewinne

Allerdings rufen die hohen Gewinne auch viele Kritiker auf den Plan: In England gibt es bereits eine Übergewinnsteuer, von der auch BP betroffen ist. Auch US-Präsident Biden liebäugelt auch mit solch einem Schritt: Wer solche hohen Gewinne erziele, stehe in der Verantwortung, im Interesse der Verbraucher, der Gesellschaft und des Landes zu handeln, so Biden. Doch seine Kritik geht weiter: Die Konzerne sollten lieber in den USA investieren, statt Aktien zurückzukaufen und Dividenden zu erhöhen.

Die Einführung einer Übergewinnsteuer habe in den USA aber wenig Aussicht auf Erfolg.