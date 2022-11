Trading-Chance Dow Jones: take the money and run

Werbung

Gerade erst am vergangenen Montag hatten wir im Rahmen der Trading-Chance einen Long-Trade auf den Dow Jones-Index vorgestellt. Noch liegt der im Gewinn, aber so, wie sich das Chartbild jetzt präsentiert, sollte man diesen Gewinn besser mitnehmen und die Seiten wechseln: Eine Trading-Chance Short.

Seit dem 13. Oktober hatte der Dow Jones gewaltig zugelegt. Doch das Fundament war ein instabiles. Denn die an diesem 13. Oktober vorgelegten US-Inflationsdaten waren keineswegs gut, weshalb das US-Index-Flaggschiff den damaligen Handel auch deutlich im Minus begann. Es waren massive Käufe mit dem Ziel, das bisherige Jahrestief zu halten, die die Rallye auslösten. Eine Rallye, die dann zwei weitere Etappenziele hatte:

Die Bullen haben ihre Etappenziele erreicht

Zunächst die Abrechnung an der Terminbörse, die am 21. Oktober stattfand, dann die Entscheidung der US-Notenbank, die gestern erfolgte. Man wettete darauf, dass man seitens der „Fed“ eine Pause im Zinserhöhungs-Zyklus andeuten würde. Zwar avisierte die „Fed“, dass man in der nächsten Sitzung im Dezember einen kleineren Zinsschritt diskutieren wolle. Aber eine Pause wurde, zumindest nicht explizit, kommuniziert. Trotzdem machte der Index direkt nach Vorlage des „Fed“-Statements einen kurzen Satz nach oben. Aber der wurde, wie der Chart zeigt, abverkauft. Und das auf einem Level, das vermuten lässt, dass das bullische Lager sein Ziel erreicht hat … und womöglich nicht nur die Long-Gewinne mitnimmt, sondern auch auf die Short-Seite wechselt.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen, dass dieser Intraday-Turnaround nach unten auf drei Handelstage folgte, die für sich genommen schon ein Topp hätten einläuten können: Eine weiße Kerze bei zu diesem Zeitpunkt markant überkaufter Markttechnik (hier im Chart der RSI-Indikator), dann ein Doji und als drittes eine kleine rote Kerze. Dieser Konstellation folgte jetzt der Intraday-Turnaround, wobei sich all das auch noch unmittelbar unter der steileren der beiden zu Jahresbeginn etablierten Abwärtstrendlinien abspielte und bereits unter das Zwischenhoch vom September ebenso wie unter die 200-Tage-Linie führte. Das macht klar: Die Chancen haben sich ins bärische Lager verlagert, ein Switch auf die Short-Seite erscheint daher opportun.

Am Abwärtstrend abgeprallt: Das ist das Signal, um wieder auf Short zu drehen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 37.305,02 Punkten, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 6,07. Den Stop Loss würden wir bei 33.300 Punkten platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,9750 einem Kurs von ca. 4,09 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Dow Jones-Index lautet JN8GPM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 33.072 Punkte, 32.240 Punkte, 34.281 Punkte

Unterstützungen: 31.048 Punkte, 30.454 Punkte, 29.675 Punkte, 28.661 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Dow Jones-Index

Basiswert Dow Jones Industrial Average Index WKN JN8GPM ISIN DE000JN8GPM6 Basispreis 37.305,02 Punkte K.O.-Schwelle 37.305,02 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent J.P. Morgan Hebel 6,07 Stop Loss Zertifikat 4,09 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.