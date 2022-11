Bremst dies den Preisauftrieb? Frachtraten sinken weiter

Die mit dem Ausbruch der Corona-Krise massiv angestiegenen Frachtraten im Schiffsverkehr fallen seit ein paar Monaten wieder rasant und bewegen sich mit großer Geschwindigkeit auf das Vor-Corona-Niveau zu, wie ein Blick auf den unten stehenden Chart der globalen Frachtraten im Schiffsverkehr unschwer belegt.

Quelle: Drewry Supply Chain Advisors

Shanghai-Rotterdam für ein Drittel

Kostete der Transport eines 40-Fuß Containers von Shanghai nach Rotterdam vor einem Jahr noch gut 15.000 USD, so ist dieser Service aktuell für weniger als ein Drittel zu haben.

Quelle: Drewry Supply Chain Advisors

Mittelfristig dürfte sich dies klar deflationär auf die Produzenten- und Verbraucherpreise in der Eurozone auswirken. Die Aktienkurse der Schiffahrtsunternehmen reagierten in den vergangenen Monaten sehr negativ auf den Rückgang der Frachtraten, konnten sich zuletzt allerdings bereits schon wieder stabilisieren.

MPC Container Aktie stabilisiert sich

Parallel mit dem Absturz der Frachtraten bewegte sich auch der Aktienkurs des in Norwegen ansässigen Schiffahrtsunternehmens MPC-Container in den Keller. In den vergangenen Wochen konnte sich das Papier allerdings oberhalb von 1,50 EUR stabilisieren und einen potenziellen Boden ausbilden.

Gelingt nun auch noch ein Tagesschluss oberhalb des EMA50 im Tageschart bei aktuell 1,75 EUR, würde ein erstes kleines Kaufsignal generiert werden.