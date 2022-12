Müder Start in den Dienstag | Banken | Pepsi | Autozone im Fokus

Enttäuschende Ergebnisse der VF Group und von SL Green haben den Markt gestern genauso belastet, wie der überraschend robuste Einkaufsmanager Index der Dienstleister. Die FED dürfte am 14. Dezember den Leitzins trotzdem um 50 und nicht 75 Basispunkte anheben. Die Blicke an der Wall Street richten sich jetzt auf die „dots“, also auf das Niveau des Zinsgipfels. Das Wall Street Journal hatte gestern berichtet, dass das Niveau am Tag der Tagung auf 5,25% angehoben werden dürfte. Rund 25 Basispunkte höher, als der Markt bisher dachte. Gerade weil neben dem Arbeitsmarkt auch der Dienstleistungssektor solide performen, werden die November-Erzeugerpreise und das Dezember-Verbrauchervertrauen wichtig sein. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Wall Street bis Jahresende auf dem Pfad der Erholung bleibt.



00:00 - Intro

00:24 - Müder Start in den Dienstag

00:54 - Gestriger Handelstag

03:41 - Turnaround bei Öl | Gewinnschätzungen

05:14 - Market Internals | Außergewöhnliches Jahr

06:33 - Zinspolitik | Trend zur Disinflation

08:33 - Bankenkonferenz bei Goldman Sachs

10:38 - Zweite Amtszeit für Joe Biden?

12:15 - Ausblick | Markt insgesamt

14:13 - Solarwerte

15:30 - Kryptomarkt

16:57 - Weitere Einzelwerte (u.a. Pepsi)

21:08 - Kommentare zu Einzelhändlern

21:52 - Block | SL Green

22:35 - Keine Closing Bell



