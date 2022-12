Direkt zum Video auf YouTube

Nach der Reserve Bank of Australia am Dienstag hat nun auch die Bank of Canada den Leitzins erneut angehoben. Diesmal um 0,5 Prozent.

Aus China kommen schlechte Absatzzahlen für Automobile, die die deutschen Autofirmen unter Druck setzen. Rheinmetall erhält derweil einen großen Regierungsauftrag und bei Lululemon warten alle gespannt auf die Quartalszahlen.

