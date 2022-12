DAX: Hauchdünnes Kursplus

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute etwas fester in den Handelstag, Anleger können sich allerdings nicht so recht einigen, sodass aktuell das Barometer auf seinem Eröffnungskurs notiert. Trotz eines versöhnlichen Wochenausklangs sollten sich Investoren auf Abschläge weiter vorbereitet sehen.

Demnach wäre unterhalb von 14.226 Punkten ein Rücksetzer zunächst an rund 14.000 Punkte denkbar, darunter würden dann die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 13.724 und 13.795 Punkten als Unterstützung greifen müssen.

Auf der Oberseite wäre für einen Test der Junihochs bei 14.709 Punkten ein Anstieg mindestens über 14.600 Punkte notwendig. Spätestens ab dem Horizontalwiderstand der letzten Jahre um 14.818 Zählern dürfte eine längere Konsolidierung anstehen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 16:00 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per Dezember (vorläufig) vorgestellt, zu 18:00 Uhr steht die Veröffentlichung des Finanzberichts aus Q3 der US-Notenbank Fed an. Letzte planmäßige Nachricht wird um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben.