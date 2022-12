Lululemon sackt nach Zahlen ab – Adidas und Puma trotzen dem Trend

Die Lululemon-Athletica-Aktie ist am Donnerstag nachbörslich nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen unter Druck geraten. Sie sackten um rund neun Prozent ab. Lululemon stellt Sport- und Yogabekleidung her.

Die Firma hatte im abgelaufenen Geschäftsquartal zwar die Erwartungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie übertroffen, doch blieb die Bruttomarge hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung zurück.

Die Lululemon-Ergebnisse für das dritte Quartal seien zwar gut gewesen, für das vierte Quartal liege der Konsens aber schon am oberen Ende der avisierten Zielspanne, sagte ein Experte. Für eine so teure Aktie sei dies keine gute Nachricht.

Puma und Adidas legen zu

Die Puma-Aktie hat im kaum veränderten Dax am Freitag mit bis zu plus 2,3 Prozent zu den besten Werten gezählt. Auch die Adidas-Aktie legte zu. Die Sportartikelhersteller trotzten damit enttäuschenden Branchennachrichten, die von Lululemon kamen, deren Aktien nachbörslich in den USA um 7 Prozent an Wert einbüßten.

Puma, Adidas und auch Nike hätten allerdings bereits tief gestapelt, so dass sich der Stimmungsdämpfer hier in Grenzen halte.

Für Puma steht die letzte Woche im Dax bevor. Am Montag, 19. Dezember, werden sie im Leitindex von der Porsche AG ersetzt.

