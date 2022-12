Tagesausblick für 13.12.: DAX – Anleger halten sich vor Datenflut zurück!

Die Aktienindizes starteten mehrheitlich mit leichten Verlusten in die neue Woche. So gab der DAX® rund 0,3 Prozent auf 14.330 Punkte nach und der Euro STOXX®50 schloss rund 0,4 Prozent niedriger bei 3.930 Zählern. „Zurückhaltung vor der Datenflut“ scheint das Motto. Neben der Bekanntgabe von Inflationszahlen stehen im Wochenverlauf die Entscheidungen zahlreicher Notenbanken an.

Ein vergleichbares Bild zeigte sich heute an den Rentenmärkten. So bewegten sich die Renditen 10jähriger Staatspapiere in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. Morgen werden Inflationszahlen aus Deutschland und den USA veröffentlicht. Sie könnten bereits Reaktionen an den Anleihemärkten initiieren. Bei den Edelmetallen fehlt es aktuell an Impulsen. Gold, Palladium, Platin und Silber stagnierten auf den Niveaus vom Freitag. Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche zeigten sich bei Öl heute die Bullen und trieben die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil in den Bereich von 78 US-Dollar.