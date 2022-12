Trading-Chance Qualcomm: Toppbildung vor dem Abschluss

Werbung

Die Ergebnisse des am 30.9. beendeten vierten Geschäftsjahresquartals des Chipherstellers Qualcomm waren tadellos. Aber der Ausblick auf das jetzt in Kürze endende Quartal war eine herbe Enttäuschung und schickte die Aktie erst einmal zu Boden. Seither hat Qualcomm zwar deutlich zugelegt. Aber jetzt steht ein Topp im Raum, das gute Chancen hat, umgehend vollendet zu werden: Eine Trading-Chance Short.

Mit den Ergebnissen des Sommerquartals war das bei Qualcomm wie bei vielen Chipherstellern am 30.9. endende Geschäftsjahr komplett. Am Ende standen da ein Umsatzanstieg von 32 und ein Gewinnanstieg pro Aktie von 47 Prozent. Eine saubere Leistung, die so gar nicht zu dem in hochvolatilen Wellen ablaufenden Abwärtstrend der Aktie passen mag. Aber diejenigen, die seit Monaten auf der Short-Seite stehen, bekamen mit diesen am 3.11. vorgelegten Zahlen die Bestätigung, dass dieser Abwärtstrend durchaus Hand und Fuß hat, denn:

Vom Chipmangel zu übervollen Lagern: Jetzt geht die Nachfrage zurück

Qualcomms Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende, erste Geschäftsjahresquartal 2022/2023 lag weit unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz wird bei 9,2 bis 10,0 Milliarden US-Dollar gesehen, die durchschnittliche Analystenprognose hatte bei 12,0 Milliarden gelegen. Auch der Gewinnausblick überraschte negativ: Zwischen 2,25 und 2,45 US-Dollar sieht Qualcomm für dieses Quartal, im Vorjahresquartal hatte man noch 3,23 US-Dollar verdient. Der Grund ist indes durchaus nachvollziehbar:

Die gerissenen und oft immer noch nicht stabilen Lieferketten hatten sehr viele Unternehmen veranlasst, ihre zuvor deutlich reduzierte Lagerhaltung hochzufahren. Das ist mittlerweile erledigt, der immense Nachfrageüberhang damit erst einmal „durch“. Jetzt beginnt aus Qualcomms Sicht eine Phase, in der man diese vollen Lager ganz langsam abbaut, zugleich nimmt die Chipnachfrage an sich ab: Beides übt Druck aus. Daher sehen die Experten mittlerweile für 2022/2023 einen deutlich niedrigeren Gewinn pro Aktie.

Wie lange diese schwächere Phase anhalten wird, ist natürlich nicht sicher vorhersehbar, aber vorerst sieht die Perspektive eben trübe aus, weshalb zahlreiche Analysten ihre Kursziele für Qualcomm nach den Zahlen senkten, einige sogar auf Levels unterhalb des aktuellen Kurses.

Das Topp könnte sogar schon heute vollendet werden

Nachdem die Aktie als unmittelbare Reaktion auf den trüben Ausblick Anfang November bei 101,93 US-Dollar ihr bisheriges Jahrestief markierte, sammelten die Bullen die Aktie wieder ein. Doch schon Mitte November endete die Kaufwelle mit einem bärischen „Evening Star“ im Chartbild. Das führte zwar nicht zu umgehenden Abgaben, aber Qualcomm schwenkte in eine Seitwärtsbewegung ein, die, nachdem Anfang Dezember der Versuch misslang, sich nach oben abzusetzen, ein auffälliges Topp darstellt. Ein Topp, das womöglich sogar heute vollendet werden könnte, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Nachdem die US-Bank Wells Fargo heute ihr Kursziel für Qualcomm deutlich auf 105 US-Dollar senkte und die Aktie mit „Untergewichten“ einstufte, liegt der Kurs im vorbörslichen US-Handel bereits unterhalb der Nackenlinie dieses Topps (118,22 US-Dollar). Gut möglich also, dass der Abwärtsimpuls unmittelbar startet. Für risikofreudige Trader eine interessante Short-Chance.

Dieser Trade setzt auf die Rückkehr der Bären

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 154,610 US-Dollar einen Hebel von ca. 3 ausweist. Ein Stop Loss bei 131 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0570 USD) einem Kurs von ca. 2,22 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Qualcomm Short-Zertifikats lautet VV9204.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 128,20 US-Dollar, 140,67 US-Dollar, 146,25 US-Dollar, 151,20 US-Dollar

Unterstützungen: 118,22 US-Dollar, 104,66 US-Dollar, 101,93 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Qualcomm

Basiswert Qualcomm WKN VV9204 ISIN DE000VV92048 Basispreis 154,610 US-Dollar K.O.-Schwelle 154,610 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 2,22 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.