Das ging flott!

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

So lange der deutsche Leitindex dieses nun nicht wieder zügig negiert (Stundenschluss unterhalb von 14.350), ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts in den Bereich 14.560 bis 14.600 Punkte. Die US-Inflationsdaten am Nachmittag werden kurzfristig das Zünglein an der Waage.