IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT meldet weltweite Verkäufe im 4. Quartal 2022

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT meldet weltweite Verkäufe im 4. Quartal 2022

Toronto, ON - (19. Dezember 2022). dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, einen erheblichen Anstieg seiner Umsätze im 4. Quartal 2022 bekannt zu geben, der in erster Linie auf wiederholte internationale Verkäufe an bestehende Kunden und neue Verkäufe in verschiedenen Einsatzbereichen zurückzuführen ist.

Diese wiederholten Verkäufe von dynaCERT folgen auf mehrere erfolgreiche erste Pilotprojekte in einer Vielzahl von Anwendungen durch mehrere globale Unternehmen, die die HydraGEN-Technologie anwenden. Die Technologie soll den Kraftstoffverbrauch verbessern und den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) erheblich reduzieren.

dynaCERT ist es gelungen, seine HydraGEN-Technologie auf einer Vielzahl von Märkten anzubieten, und zwar aufgrund seiner eigenen Produktlinie, die die folgenden Modelle umfasst: Modell HG1 für Dieselmotoren mit 10 bis 15 Litern Hubraum, Modell HG2 für Dieselmotoren mit 1 bis 8 Litern Hubraum, Modell HG4C für Dieselmotoren mit 30 bis 60 Litern Hubraum und Modell HG6C für Dieselmotoren mit 60 bis 90 Litern Hubraum.

Bis heute entsprechen diese Verkäufe im 4. Quartal 2022 einhundertsiebenunddreißig (137) bestätigten Aufträgen für die HydraGEN-Technologie des Unternehmens, von denen einhundertzwölf (112) ausgeliefert wurden, und fünfundzwanzig (25) bestätigten Aufträgen, die Anfang 2023 zur Lieferung vorgesehen sind.

Die folgende Liste zeigt das Verkaufsvolumen im 4. Quartal 2022 nach Produktmodelltyp und Verwendung der HydraGEN-Technologie:

Dreiundsiebzig (73) HG1, Fahrzeuge für Versorgungsunternehmen in Ontario

Fünf (5) HG1, Lkw und Geräte für Kommunen in Ontario

Fünf (5) HG2, Lkw und Ausrüstung für die Stadtverwaltung von Ontario

Fünf (5) HG1, Großraum Toronto (GTA), Fahrzeuge für den Straßendienst

Zwei (2) HG2, Großraum Toronto (GTA), Fahrzeuge für den Straßendienst

Sechs (6) HG1, Alberta Oil Company, Bohrtürme in Kanada

Sechzehn (16) HG1, Australien, Road Trains

Sechs (6) HG2, Mexiko, Lkw

Zwei (2) HG4C, Argentinien, Bergbau

Vier (4) HG6C, Voiseys Bay Mine, Stromaggregat für den Bergbau

Drei (3) HG6C, Chile, Bergbau

Neun (9) HG1, Lkw und Lokomotive in Europa (Deutschland, Schweiz, Österreich und Portugal)

Zwei (2) HG2, Lkw in Europa

Der Director of Sales, Americas, von dynaCERT, Ed Cordeiro, erklärte: Die erheblichen Bemühungen des dynaCert-Produktentwicklungsteams im Laufe des Jahres 2022 haben dazu geführt, dass unsere HydraGEN-Technologie modifiziert und an die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Branchen angepasst wurde. Als Ergebnis dieser fortlaufenden Bemühungen hat dynaCERT nun HydraGEN-Technologie-Systeme in Bergbaufahrzeugen, Ölfeld-Bohranlagen und Fracking-Pumpen, Road Trains in Australien, großen Energieerzeugungsanlagen, im Schienenverkehr sowie auf unseren traditionellen Märkten des Nah- und Fernverkehrs installiert. dynaCERTs Vertriebsabteilung baut die Dynamik in diesen Sektoren weiter aus und erkundet weitere Märkte, um eine diversifizierte Nutzerbasis mit weltweiten Auswirkungen zu erreichen.

Der President und CEO von dynaCERT, Jim Payne, betonte: Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten meine Anerkennung für die harte Arbeit und die klugen Maßnahmen aussprechen, die zu solch bemerkenswerten technologischen Fortschritten geführt haben, sodass dynaCERT nun zahlreiche Verkäufe an Kunden und Händler aus aller Welt verzeichnen kann.

Dank des starken Engagements und der innovativen Beiträge unserer Händler und Kunden war unser Team in der Lage, unsere Technologie zu verbessern, zu modifizieren und anzupassen und damit so viele verschiedene Anwendungen zu ermöglichen. Unser Technikerteam und unsere Mitarbeiter arbeiten unermüdlich daran, dass unsere Produktlinie eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen kann und so robust ist, dass sie den schwierigen Herausforderungen beim Einsatz unserer Technologie unter den harten Betriebsbedingungen rund um den Globus standhält.

Ich bin stolz und zuversichtlich, dass wir eine bewährte Produktlinie auf den Markt gebracht haben, die nun dazu beiträgt, viele der heutigen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu erfüllen. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, den Kraftstoffverbrauch und die Motorleistung zu verbessern und gleichzeitig die CO2- und Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren. Mit diesen Ergebnissen zeigen unsere patentierten HydraGEN- und HydraLytica-Produktlinien, wie unsere Produkte Unternehmen dabei helfen können, ihre ESG-Ziele zu erreichen und gleichzeitig von unserem aktuellen Antragsverfahren für die Registrierung künftiger weltweit anerkannter Emissionszertifikate zu profitieren.

dynaCERT hat nach einer strengen Analyse der Triple-A Analytics GmbH in Österreich das Smart Sustainable Company Rating Seal erhalten. Diese ehrenvolle Auszeichnung von dynaCERT und seiner HydraGEN-Technologie wurde im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen mit der Note hoch bewertet, der höchsten internationalen Bewertung in dieser Kategorie.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen.

Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere die Informationen über Dritte und Kunden können nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68651

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68651&tr=1

