EQS-News: Compleo Charging Solutions AG: Compleo leitet geordnetes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein

EQS-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Compleo Charging Solutions AG: Compleo leitet geordnetes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein



20.12.2022 / 07:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Compleo leitet geordnetes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein



Gespräche mit potenziellen Investoren und Stakeholdern bisher ohne Ergebnis geblieben | Kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel nicht möglich Dortmund, den 20. Dezember 2022 – Compleo Charging Solutions AG (Compleo) stellt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht. Der Antrag soll zeitnah in den nächsten Tagen gestellt werden. Auslöser ist vor allem, dass Gespräche mit potenziellen Investoren und Stakeholdern über die kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden. Vor dem oben genannten Hintergrund sieht der Vorstand die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens nicht nachhaltig gewährleistet, und wird einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen. Die entsprechenden Anträge werden nun innerhalb der gesetzlichen Frist beim zuständigen Amtsgericht eingereicht. In den vergangenen sechs Wochen, in denen der neue Vorstand im Amt ist, sind bereits viele Maßnahmen eingeleitet worden, um das Unternehmen auf eine solide Basis zu stellen. „Unter anderem haben wir damit begonnen, Prozesse sowie das Produktportfolio zu verschlanken und die Organisation zu restrukturieren“, so Finanzvorstand Peter Hamela. Das Unternehmen soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens unverändert von CEO Jörg Lohr und CFO Peter Hamela fortgeführt werden. „Die Produktion von Ladestationen läuft wie geplant weiter. Wir zielen darauf ab, die seit Wochen angeschobenen Restrukturierungsprozesse weiter voranzutreiben, um den Fortbestand des Unternehmens sowie den Erhalt der Arbeitsplätze abzusichern. Wir hätten kurz vor den Festtagen gerne eine andere Nachricht übermittelt. Leider ist uns dies angesichts des zu kurzen Zeitfensters nicht gelungen“, so Compleo Vorstands-Chef Jörg Lohr. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr die nötigen Finanzierungen erhalten. Es braucht nur etwas mehr Zeit“, so Lohr. Über Compleo: Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo waren die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

Pressekontakt Compleo

Ralf Maushake

Leiter Communications & Public Affairs

E-Mail: presse@compleo-cs.de



IR-Kontakt Compleo

Carsten Fricke

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@compleo-cs.de







20.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com