Positive Vorgaben aus Übersee haben den Dax am Dienstag im ruhigen Handel nach Weihnachten über die 14.000-Punkte-Marke geholfen. Auftrieb lieferten weitere Corona-Lockerungen Chinas. Die Börsenumsätze sind zudem sehr dünn.

Eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 14.017 Punkten

Nachdem es die wichtigsten US-Börsen am Freitag geschafft hatten, ihre Auftaktverluste abzuschütteln und mit Gewinnen zu schließen, ist nun auch die Stimmung an den Börsen Asiens positiv.

China, das seit ersten Lockerungen von einer starken Corona-Welle erfasst wurde, kündigte ein Ende der Quarantäne-Pflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar gesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Zahlen in China rechnen Experten mittlerweile damit, dass das Land die Pandemiephase etwas früher hinter sich haben könnte als bislang gedacht.

VW und Porsche profitieren von Chinas Corona-Lockerungen

China öffnet die Grenzen im Schnelltempo.

Die Regierung habe entschieden, eine starke Coronawelle stillschweigend zu akzeptieren. Damit dürfte sich eine durchgreifende wirtschaftliche Erholung nicht wie überwiegend erwartet im dritten Quartal einsetzen, sondern bereits im ersten oder zweiten Quartal.

Besonders profitiert haben Aktien deutscher Autobauer. China ist nach wie vor ein enorm wichtiger Absatzmarkt für die deutschen Automobilhersteller.

Aus den Aktien der Autobauer sticht besonders der Dax-Neuling Porsche hervor, der bereits im frühen Handel die Dax-Spitze erklomm. Porsche liegt derzeit mit 2,3 Prozent im Plus bei 94,24 Euro.

Auch Luxusmarken Nutznießer von Chinas Lockerung

Die weitere Lockerung der chinesischen Corona-Politik dürfte den Aktien von Luxusgüterherstellern am Dienstag nach den Weihnachtsfeiertagen Auftrieb geben. Bereits vorbörslich legten die Aktien der Schweizer Branchenvertreter Richemont und Swatch um rund 1,3 Prozent zu.

Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 könnten die Gucci-Mutter Kering sowie LVMH und Hermes von den Nachrichten aus Asien profitieren. Und auch Spirituosenhersteller wie Diageo sowie die Sportwarenkonzerne Puma und Adidas könnten einen Blick wert sein.

(mit Material von dpa-AFX)