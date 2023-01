EUR/NZD mit bullischem Setup

Die europäische Einheitswährung konnte in den vergangenen Wochen relative Stärke entwickeln gegenüber vielen Hauptwährungen, nicht nur dem US-Dollar. Gegenüber dem Greenback (USD) selbst kletterte der Euro gestern zeitweise auf den höchsten Stand seit Juni.

Bullische Flagge im Tageschart

Auch gegenüber dem neuseeländischen Dollar konnte der Euro zuletzt sehr bullisch zu interpretierende Chartstrukturen entwickeln. Nachdem der kräftige Aufwärtsschub um 1.600 Pips ausgehend von den Augusttiefs im vierten Quartal korrigiert wurde, konnte sich das Paar zuletzt erneut recht dynamisch aus dem kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Tageschart gen Norden hin befreien.

Diese Aufwärtsbewegung wird aktuell in einer bullischen Flaggenformation im Tageschart konsolidiert. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Kursanstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst.

Wird die Konsolidierungsformation hier in den kommenden Tagen gen Norden hin aufgelöst, ist mit Anschlussorders auf der Oberseite zu rechnen. In dem Falle stünden in den kommenden Woche potenziell wieder Kurse im Bereich 1,75/76 NZD auf der Agenda. Wird der EMA200 im Tageschart (kurzfristig relevante Unterstützung) bei 1,6682 NZD hingegen per Tagesschluss unterboten, würde das favorisierte Szenario für das Paar zunehmend unwahrscheinlich.