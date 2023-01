Dank der anhaltenden Jahresanfangsrallye steuert der Dax am Donnerstag auf die runde Marke von 15.000 Punkten zu. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator einen Anstieg des deutschen Leitindex um 0,2 Prozent auf 14.980 Punkte. Das wäre ein Höchststand seit Februar 2022. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,3 Prozent im Plus erwartet.

Auch an der Wall Street ging es auf neue Jahreshochs. Die Bank Credit Suisse spricht von anhaltendem Optimismus für nachlassende Inflation und eine entsprechend weniger strikte Geldpolitik der US-Notenbank. Dies stehe aber im Gegensatz der Rhetorik führender Fed-Akteure, erinnerten die Experten.

Am Donnerstagnachmittag steht mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der US-Notenbank auf der Agenda. Die Credit Suisse rechnet wie der Markt insgesamt damit, dass die Kerninflation ohne die besonders volatilen Lebensmittel- und Energiepreise gegenüber dem November leicht gesunken ist auf 5,7 Prozent.

Einzelwerte im Überblick

Hierzulande rückt die Südzucker-Aktie in den Fokus. Gute Geschäfte vor allem mit Zucker- und Spezialitätenprodukten verhalfen dem Konzern zu einem Umsatzsprung. Die Anfang November angepasste Prognose bestätigte der Südzucker-Konzern. Anleger sahen in den Resultaten keine großen Überraschungen: Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate geringfügig unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch.

Die Anteilsscheine von PVA Tepla zogen auf Tradegate um knapp vier Prozent an und profitierten damit von einem positiven Analystenkommentar. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr dürften die Aktien im Jahr 2023 das Anlegerinteresse wecken, schrieb der Experte Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg. So seien die Konsensschätzungen für das Hightech-Unternehmen gesenkt worden und die Visibilität der Erträge sei angesichts des Rekord-Auftragsbestands hoch.

Gewinne an der Wall Street

An der Wall Street hat sich am Mittwoch, am Tag vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten, zunehmend Optimismus breit gemacht. Für den Leitindex Dow Jones Industrialging es am Ende um 0,80 Prozent auf 33.973,01 Zähler nach oben - das Börsenbarometer schloss damit knapp unter dem Tageshoch und dem höchsten Stand in dem noch jungen Jahr. Auch der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,88 Prozent auf 11.205,78 Punkte.

Asiens Börsen wenig bewegt

Die wichtigsten Aktienindizes in Asien haben sich am Donnerstag nur knapp im Plus bewegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent stieg. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem hauchdünnen Plus. Etwas schwächer zeigten sich die Börsen in Taiwan und Indien.

Renten

Bund-Future 137,82 -0,10%

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0760 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nach wie vor liegt der Kurs in der Nähe seines höchsten Stands seit gut einem halben Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0747 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag richten sich die Blicke der Anleger auf die USA. Dort werden am Nachmittag neue Inflationsdaten erwartet. Die hohe Teuerung hat sich in den vergangenen Monaten moderat abgeschwächt, was der US-Notenbank Fed etwas Luft gibt, ihren Inflationskampf etwas gelassener zu führen. Bereits Ende 2022 hat sie ihre Leitzinsen weniger deutlich angehoben als in den Monaten zuvor. Setzt sich die Preisentwicklung fort, könnte das Straffungstempo auf der nächsten Fed-Sitzung Anfang Februar weiter gedrosselt werden.

Euro/USD 1,0748 +0,12%

USD/Yen 132,69 +0,34%

Euro/Yen 142,63 +0,46%

Ölpreise können Aufschläge halten

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen ihre am Vortag erzielten Aufschläge halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,78 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 77,49 Dollar.

Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen Tagen zugelegt. Am Markt wird die Entwicklung damit begründet, dass der zu Jahresbeginn vorherrschende Konjunkturpessimismus etwas mehr Zuversicht gewichen sei. Die Hoffnungen liegen insbesondere auf China: Von der Lockerung der einst strengen Corona-Maßnahmen könnte wirtschaftlicher Aufwind ausgehen und eine höhere Energienachfrage nach sich ziehen, lautet die Erwartung.

Brent 82,76 +0,09 USD

WTI 77,51 +0,10 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 120 (94) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 6 (5,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT GEA GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 41 (39) EUR

- BERENBERG HEBT PVA TEPLA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 30 (25) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 100 (90) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HENKEL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 58 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,35 (10,75) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 150 (140) EUR - 'HOLD'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 72 (67) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT KION AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 40 (43,70) EUR

- JPMORGAN SETZT KION AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' MIT BLICK AUF Q4-ERGEBNISSE

- UBS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 233 (229) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 321 (290) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 50 (46) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 182 (161) EUR

- WDH/EXANE BNP SENKT PORSCHE SE AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 61 (86) EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 33,20 (34,30) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT NETFLIX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 385 (310) USD

- JEFFERIES SENKT ROKU AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 30 USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT AMERICAN TOWER AUF 'BUY'(HOLD) - ZIEL 254 (240) USD

- HSBC HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 125 (100) USD - 'HOLD'

- BARCLAYS HEBT RIO TINTO AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 5800 (4300) PENCE

- BARCLAYS HEBT SCHINDLER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 225 (160) CHF

- BARCLAYS HEBT VOESTALPINE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 35 (25) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 29 (26) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 35 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 160 (140) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ANTOFAGASTA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 1450 (1275) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 4000 (4500) PENCE - 'OW'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 600 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT BHP GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3100 (2300) PENCE

- BERENBERG HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 6700 (4000) PENCE

- BERENBERG STARTET FOCUSRITE MIT 'BUY' - ZIEL 1100 PENCE

- CITIGROUP NIMMT PERNOD RICARD MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 217 EUR

- CITIGROUP NIMMT PERNOD RICARD MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 217 EUR

- CITIGROUP NIMMT SANOFI MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 110 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT NESTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 120 CHF

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 50 (60) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,10 (7) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 34 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT UBISOFT AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 24 (46) EUR

- UBS SENKT GENERALI AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 15,50 (15) EUR

- MORGAN STANLEY NIMMT TELENOR MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 115 NOK

- RBC HEBT DCC AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 4800 PENCE

- RBC SENKT ASHTEAD AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 5250 (5450) PENCE

- RBC SENKT EXPERIAN AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 2500 (2900) PENCE

- RBC SENKT RS GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 1000 (1250) PENCE

- UBS HEBT AEGON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 5,75 (5) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 33,30 (33) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 77 (68) CHF - 'SELL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 574 (556) CHF - 'BUY'

- UBS SENKT ASR NEDERLAND AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 37,50 (43) EUR

- UBS SENKT BEAZLEY PLC AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 646 (629) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Q4-Trading-Update

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Trading-Update

10:00 DEU: Eröffnungs-Pressekonferenz zur Wassersportmesse boot Düsseldorf

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/22

02:30 CHN: Erzeuger- und Verbraucherpreise 12/22

10:00 EUR: EZB, Konsumentenumfrage

10:00 EUR: EZB, Wirtschaftsbericht

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/22

Sonstige Termine

08:30 DEU: BGH entscheidet in mehreren Verfahren, ob Mitbewerber Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen

10:00 DEU: Pressefrühstück von EY Real Estate zur Vorstellung des Trendbarometers Immobilien-Investmentmarkt 2023

10:30 DEU: Pressekonferenz zur Studie "Wohnen in der Krise" mit dem Deutschen Mieterbund, IG BAU, Caritas

Redaktion onvista/dpa-AFX