Dax Chartanalyse 18.01.2023: US-Produzentenpreise im Fokus

Widerstand: 15.270 15.300 Unterstützung: 15.080 15.000

Rückblick:

Der Dax bekam gestern Nachmittag kurz nach 16 Uhr nochmal Rückenwind nach EZB-Gerüchten und stieg bis auf 15.270 Punkte. Diese Gerüchte wurden allerdings heute schon wieder relativiert. Im Stundenchart hinterließ die Performance eine negativ zu interpretierende Doji-Kerze, allerdings gab es heute bislang keinerlei nennenswertes Follow-Through auf der Unterseite.

Ausblick:

Der nächste - möglicherweise richtungsweisende - Bewegungsimpuls steht am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr auf dem Kalender: Die US-Produzentenpreise. Im Vorfeld dürfte sich nichts mehr großartig ereignen an Bewegung. Die Performance am Nachmittag dürfte dann primär vom Ausgang der US-Inflationsdaten abhängen. Das charttechnische Bild ist klar - der Index hat weiterhin Korrekturbedarf nach der jüngsten Rally, dafür bedarf es allerdings eines neuen Impulses.