EQS-News: ZELLPOTENZ DES VON DEFENCE GEZIELT GEGEN MELANOME EINGESETZTEN IMPFSTOFFS MIT DURCH ACCUM(TM) A1-REPROGRAMMIERTEN MSCs (ARM) VALIDIERT

CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFF PRESSEMITTEILUNG ZELLPOTENZ DES VON DEFENCE GEZIELT GEGEN MELANOME EINGESETZTEN IMPFSTOFFS MIT DURCH ACCUMTM A 1- R EPROGRAMMIERTEN M SCs (ARM) VALIDIERT Vancouver, British Columbia, Kanada, den 24. Januar 2023 - Defence Therapeutics Inc., („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, über die Validierung seines ARM-Impfstoffkandidaten bei einem Melanom-Modell mit einer Heilungsrate von 60 % berichten zu können. Defence setzte eine Variante von AccumTM (A1) ein, um mesenchymale Stromazellen („MSCs”) so zu reprogrammieren, dass diese sich wie antigenpräsentierende Zellen verhalten. Dieser „Standard-Universalimpfstoff” (d.h. allogen für den Empfänger) konnte Tiere mit bestehenden Tumoren heilen, wobei die hierbei festgestellte therapeutische Wirkung zusammen mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor anti-PD-1 einen Synergieeffekt auslöste. Die geimpften Tiere überlebten und die große Mehrheit dieser Tiere stießen den Tumor ab und blieben für mehr als 3 Monate tumorfrei. Auf der Grundlage dieser überzeugenden Ergebnisse setzte Defence die Aktivitäten bei diesem Impfstoff weiterhin mit Hochdruck fort. Diese kürzlich erzielten Ergebnisse stellen eine weitere therapeutische Validierung unter Einsatz des Melanom-Modells dar. Das aktuelle Programm wurde gemäß demselben Protokoll wie für eine potenzielle klinische Phase I-Krebsstudie vorbereitet, wobei das Melanomzellen-Lysat eingesetzt wurde, um den ARM-Impfstoff vor der Impfung zu verstärken. „Dieses Experiment stellt einen wichtigen Schritt in unserem Fortschrittsplan dar, da es zeigt, dass der ARM-Impfstoff von Defence gegen jeden beliebigen Krebstyp eingesetzt werden kann", erklärte Herr Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. Defence arbeitet derzeit daran, die Produktion seines ARM-Impfstoffs im ersten Quartal 2023 aufzunehmen, um bis zum dritten bzw. vierten Quartal 2023 damit zu beginnen, Patienten mit soliden Tumoren in einer klinischen Phase I-Krebsstudie zu behandeln. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUMTM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com

