EQS-News: ​​​​​​​clearvise AG baut PV-Kapazitäten am Standort Lohne weiter aus

​​​​​​​clearvise AG baut PV-Kapazitäten am Standort Lohne weiter aus



26.01.2023 / 11:55 CET/CEST

Pressemitteilung

clearvise AG baut PV-Kapazitäten am Standort Lohne weiter aus

Lohne III ist erste Inbetriebnahme aus der Site Optimisation Initiative

Erfolgreiche Co-Entwicklung gemeinsam mit ALTUS AG unter clearPARTNERS-Modell

Wiesbaden, 26. Januar 2023 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), („clearvise“) hat am Standort Lohne in der Altmark einen weiteren Solarpark mit einer installierten Kapazität von rund 883 KW realisiert und baut damit die dortigen Stromerzeugungskapazitäten auf rund 8,5 MWp aus. Die zusätzlich installierte Kapazität auf den Flächen der clearvise Bestandsparks Lohne I und II wurden am 20. Januar 2023 in Betrieb genommen. Es wird eine jährliche Stromproduktion von rund 840 MWh erwartet.

Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: „Mit Lohne III geht der erste Solarpark aus unserer eingeleiteten Site Optimisation Initiative in Betrieb. Im Rahmen dieser Initiative prüfen wir, ob und wie wir die Kapazitäten an den bestehenden Standorten in Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungspartnern weiter ausbauen können. Am Standort Lohne haben wir im Jahr 2021 bereits zwei von der ALTUS AG entwickelte Solarparks erworben. Die seither gute Zusammenarbeit haben wir mit der Co-Entwicklung von Lohne III jetzt gemeinsam erfolgreich fortgeführt. Damit hat sich unser clearPARTNERS-Ansatz in der Praxis bewährt, unter dem wir in enger Zusammenarbeit mit einem Entwickungspartner bereits während der Entwicklungs- und Bauphase in ein Projekt investieren. Auf diesem Weg können wir gemeinsam mit dem Projektentwickler frühzeitig die Weichen für einen langfristig erfolgreichen Betrieb stellen.“

Im Projekt Lohne III ist es gelungen, einen attraktiven EEG-Tarif von 70,00 EUR/MWh für 20 Jahre zu sichern. Des Weiteren lag ein Fokus darauf, dass die Erweiterung durch Nutzung von Synergieeffekten mit den Bestandsparks kostengünstig nach modernen technischen Standards errichtet wird. Verbaut wurde die neueste Generation von Longhi-Qualitätsmodulen mit einer Leistung von 550 Watt pro Modul. Für die Betriebsführung der Solarparks am Standort Lohne arbeitet clearvise langfristig mit der ALTUS AG als kompetentem Partner zusammen.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von über 300 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





