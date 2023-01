Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag leicht zugelegt. Zu Beginn des Handels stieg der Dax auf 15.164,56 Punkte und erreichte damit ein neues Wochenhoch. Direkt danach sank er leicht und liegt nach gut einer Stunde mit 0,11 Prozent auf 15.149,28 Punkte im Plus. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg von rund 0,8 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,41 Prozent auf 28.909,41 Zähler zu. Der Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,1 Prozent.

Nordex rutscht ans SDax-Ende

Nach einer Abstufung der Societe Generale sind die Papiere von Nordex am Freitag weiter zurückgefallen. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen sackten um 3,7 Prozent ab auf 13,675 Euro. Damit rutschte die Nordex-Aktie ans Ende des SDax. Von zwischenzeitlich fast 15 Prozent Jahresplus ist der größte Teil wieder eingebüßt.

Analyst Rajesh Singla strich aus Bewertungsgründen seine Kaufempfehlung für die Papiere der Rostocker. Der Bewertungsrückstand gegenüber dem führenden Hersteller Vestas sei inzwischen aufgeholt - trotz weniger profitablen und attraktiven Servicegeschäfts als bei den Dänen. Aber auch deren Papiere stuft Singla nur mit „Hold“ ein.

Blick ins europäische Ausland

Schlechte Nachrichten aus Frankreich: Die Stimmung der Verbraucher ist zu Beginn des Jahres leicht gesunken. Er fiel um einen Punkt auf 80 Zähler. Die meisten Experten haben mit einer leichteren Steigerung auf 83 Punkte gerechnet. Es sind besonders die finanzielle und wirtschaftliche Situation, die auf die Stimmung der Franzosen drücken. Allerdings stagnierte die Sorge vor Arbeitslosigkeit.

Aus Spanien kommen moderate, gute Nachrichten: Die Wirtschaft ist leicht gewachsen im vierten Quartal 2022 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer Verlangsamung auf 0,1 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresquartal betrug das Wachstum im Schlussquartal 2,7 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)