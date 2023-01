O'REILLY - Schlüsselsupport rückt näher

O'Reilly Automotive Inc.[New] - WKN: A1H5JY - ISIN: US67103H1077 - Kurs: 771,170 $ (Nasdaq)

"Dieser US-Wer ist ein Jahresendrallykandidat" schrieb ich Mitte Dezember über die Aktie von O'Reilly. Der Titel schlug sich zwar besser als der breite Markt, der im Dezember arg schwächelte, erfüllte die Erwartungen aber trotzdem nur zum Teil. Das Allzeithoch wurde beispielsweise nicht angesteuert. Inzwischen teilt er das Schicksal vieler Outperformer aus dem Vorjahr: Die Investoren greifen bei ausgebombten Aktien zu und nehmen bei den Vorjahresgewinnern Gewinne mit.

Am 13. Januar wies ich auf meinem Expertendesktop auf stock3 Terminal noch einmal auf die Aktie hin und erläuterte, dass die Muster inzwischen ins Bärische gedreht seien. Anschließend gab der Titel den Support um 802 USD auf.

Mehrfachsupport rückt näher

Mit den Kursverlusten am vergangenen Freitag hat die Aktie eine große Kurslücke im Chart bei 780,60 USD geschlossen. Die Bullen begnügten sich aber nicht damit. In den kommenden Tagen könnte die Aktie nun auf den Mehrfachsupport bei 748,68 USD aufschlagen, wo neben einem wichtigen Ausbruchslevel auch eine Aufwärtstrendvariante und der EMA200 verlaufen. Hier müssen sich die Bullen zeigen, ansonsten dürfte die Aktie weiter in den Bereich 710,86 bis 705,00 USD nachgeben.

Auf der Oberseite wartet um 802,00 bis 805,25 USD eine Widerstandszone, die durch den bei knapp 812 USD verlaufenenden EMA50 verschärft wird. Erst ein Break würde den Weg in Richtung 845 USD freimachen.

Fundamental erwarten Analysten in diesem und im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum von rund 12 %. Dem stehen KGVs von 21 und 19 gegenüber.

Fazit: Trader setzen sich bei der Aktie von O'Reilly bei der Marke von 748,68 USD einen Kursalarm. Kommt es dort zu Stabilisierungstendenzen, werden Reboundtrades interessant.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 14,27 15,06 15,90 Ergebnis je Aktie in USD 32,83 36,87 41,08 Gewinnwachstum 12,31 % 11,42 % KGV 23 21 19 KUV 3,4 3,2 3,0 PEG 1,7 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

O'Reilly-Aktie

