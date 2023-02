Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zurückhalten. Für den Leitindex Dax, der am Vortag nach einem Test der 15 000-Punkte-Marke unter dem Strich doch noch quasi auf der Stelle getreten war, signalisiert der X-Dax am Mittwoch ein Mini-Plus von 0,02 Prozent auf 15.131 Punkte. Der Börsenmonat Januar war mit einem Gewinn von knapp 8,7 Prozent oder rund 1200 Dax-Punkten ein erfreulicher Jahresauftakt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ebenfalls kaum verändert erwartet.

Anleger warten gespannt auf die Fd

Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA. Die US-Notenbank dürfte das Tempo der Zinserhöhungen allerdings erneut drosseln

Gleichzeitig wird Fed-Chef Powell die Pressekonferenz nutzen, um dem Markt zu signalisieren, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist.

Einzelwerte im Überblick

Hierzulande stehen einige Unternehmen mit aktuellen Geschäftszahlen im Fokus. Die Software AG etwa schlug sich zum Jahresschluss zwar ordentlich und konnte ihre eigenen Ziele noch erfüllen - doch die im neuen Jahr angestrebten Gewinne bleiben hinter den Erwartungen von Fachleuten zurück. Die Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate 6,6 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück erzielte trotz hoher Katastrophenschäden im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn. Die Papiere gaben gleichwohl auf Tradegate um ein halbes Prozent nach und dürften nach ihre Rally damit erst einmal weiter konsolidieren.

Ein skeptischer Analystenkommentar belasten derweil die Anteilsscheine von Teamviewer. Steigende Investitionen des Software-Dienstleisters drohten die Profitabilität zu schmälern, schrieb der Experte Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan. Die Markterwartungen an das laufende Jahr seien zu optimistisch. Die Aktien von Teamviewer sackten auf Tradegate um 5,7 Prozent ab.

Gewinne an der Wall Street

Die New Yorker Börsen haben nach einem schwachen Wochenbeginn am Dienstag zugelegt. Die Standardwerte-Indizes machten dank eines Schlussspurts ihre Vortagsverluste sogar noch mehr als wett: Während der Dow Jones Industrial 1,09 Prozent höher mit 34.086,04 Punkten aus dem Handel ging, gewann der S&P 500 1,46 Prozent auf 4076,60 Punkte.

Beim technologielastigen Nasdaq 100 reichte das Plus von 1,59 Prozent auf 12.101,93 Zähler indes nicht ganz aus, um den Rücksetzer vom Montag aufzuholen.

Gewinne in Asien

Die Börsen Asiens haben sich am Mitwoch freundlich präsentiert. Die Blicke richten sich weiter auf wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche. Am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben - und wichtiger noch, Signale für weitere Zinsschritte liefern.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27.346,88 Punkten und damit 0,1 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent hinzu.

Renten

Bund-Future 136,92 -0,06%

Devisen: Eurokurs steigt etwas vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0872 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0833 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden. Es wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet. Allerdings dürften die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln. Am Abend wird allgemein nur noch ein leichter Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. In den USA hatte sich die Inflation zuletzt abgeschwächt, nachdem die amerikanische Notenbank zuvor mit kräftigen Zinserhöhungen auf die starke Teuerung reagiert hatte.

In der Eurozone wird dagegen bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine stärkere Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte erwartet.

Vor der Zinsentscheidung in den USA stehen aber auch wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, die ebenfalls für Kursbewegung sorgen könnten. Vor allem die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone steht im Fokus, die am späten Vormittag erwartet wird. Es wird mit einem Rückgang der Inflationsrate im Januar auf 8,9 Prozent gerechnet.

Euro/USD 1,0871 -0,00%

USD/Yen 130,26 +0,10%

Euro/Yen 141,62 +0,10%

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,57 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg um 23 Cent auf 79,10 Dollar.

Mit den Kursgewinnen konnten sich die Ölpreise etwas von den Verlusten in der ersten Wochenhälfte erholen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA für mehr Kauflaune am Ölmarkt. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die amerikanischen Währungshüter in den vergangenen Monaten mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation angegangen waren, wird an den Finanzmärkten nur noch ein kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Wichtig wird aber vor allem der Blick auf den weiteren Fed-Kurs.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Ölpreise hingegen am Morgen nicht belasten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 6,3 Millionen Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Brent 85,60 +0,14 USD

WTI 79,14 +0,26 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 230 (215) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 125 (110) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT FRIEDRICH VORWERK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14 (41) EUR

- JPMORGAN SENKT TEAMVIEWER AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 11 (12) EUR

- WDH/BAADER BANK SENKT SAP AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 122 (115) EUR

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR KSB AG AUF 422 (361) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/LBBW SENKT MTU AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 235 (230) EUR

- WDH/WARBURG RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 213 (192) EUR - 'BUY'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SPOTIFY AUF 85 (78) USD - 'VERKAUFEN'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SNAP AUF 9 (10) USD - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 45 (50) USD - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 96 (90) USD - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 206 (213) USD - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 45 (37) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG STARTET INTERROLL MIT 'BUY' - ZIEL 3565 CHF

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 35,6 (31,8) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT CHEMRING GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 360 (330) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 16,60 (16,20) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ELEMENTIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 130 (120) PENCE

- JEFFERIES SENKT QINETIQ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 390 (400) PENCE

- JEFFERIES SENKT REDDE NORTHGATE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 450 PENCE

- JEFFERIES SENKT SYNTHOMER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 160 (430) PENCE

- JEFFERIES SENKT TI FLUID SYSTEM AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 100 (210) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 42 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 23 (20,70) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 21 (20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 24 (23) CHF - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC STARTET SSP GROUP MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 300 PENCE

- WDH/SOCGEN SENKT PHILIPS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 15,10 EUR

Termine Unternehmen

06:45 ESP: BBVA, Q4-Zahlen

07:00 KOR: Hynix, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q4-Zahlen (9.30 PK, 14.00 Call)

07:00 DEU: Software, Q4-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q4-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Q4-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Produktionsbericht

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/22

08:00 GBR: GSK, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

USA: KfZ-Absatz 01/23

Termine Konjunktur

02:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23

08:00 DEU: Destatis: Bauflation: Preise ausgewählter Baumaterialien und

Baugenehmigungen, Jahr 2022, Januar - November 2022

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (vorläufig)

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 01/23

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 01/23

16:00 USA: Bauausgaben 12/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Notenbankentscheidung + 20.30 Pressekonferenz

Sonstige Termine

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

10:00 DEU: Pk zu Vorstellung der neuen Studie «Wohntrends 2040» mit Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Berlin

DEU: Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei Veranstaltung zu industriepolitischen Mikroelektronik-Projekt

DEU: Beginn der weltgrößten Spielwarenmesse (bis 05.02.)

DEU: Erster Tag Wirtschaftswoche-Mittelstandstreffen "Gipfeltreffen der Weltmarktführer" (bis 02.02.)

USA: Gespräche über Schuldengrenze in den USA

US-Präsident Joe Biden trifft den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu Gesprächen über die Schuldengrenze

Redaktion onvista/dpa-AFX