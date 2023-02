Ethereum Kurs bei 1.600 Dollar – Fed- und EZB-Sitzung werfen Schatten voraus

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) notiert wenige Stunden vor der bedeutenden Fed-Notenbanksitzung (20:00 Uhr) knapp unterhalb der 1.600-Dollar-Marke. Im vergangenen Monat hat der Kurs um über 32 Prozent zulegen können. Was die jüngsten Gewinne tatsächlich wert sind, dürfte sich schon bald zeigen.

Abzuwarten gilt, was die Notenbanken Fed und EZB heute und morgen signalisieren.

US-Notenbank könnte sich mit weniger starken Zinsschritten gegen die Inflation stemmen

Den Zinsmühlen der US-Notenbank Federal Reserve gehört am Mittwochabend (20:00 Uhr) die volle Aufmerksamkeit. Marktakteure setzen darauf, dass das Tempo im derzeitigen Zinserhöhungszyklus gedrosselt wird. Fest eingeplant ist ein Zinsschritt um 25 Basispunkte auf ein Zinsband von 4,50-4,75 Prozent. Alles andere dürfte in Anlegerkreisen als große Überraschung gewertet werden. Auf der jüngsten Dezember-Sitzung hatte die Fed noch im Umfang von 50 Basispunkten an den Zinsschrauben gedreht und zuvor vier Mal in Folge um 75 Einheiten, um die Inflation zu bekämpfen.

Die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen kann tendenziell zulasten von Krypto-Werten gehen, da diese im Zusammenhang mit sogenannten Techwerten stehen. Steigende Zinsen führen dazu, dass bei der Kalkulation des Unternehmenswerts die zukünftigen Gewinne weniger wert sind. Der diskontierte Gegenwartswert wird umso stärker beeinträchtigt, je größer die Zinserhöhung.