Fed erhöht Zins um 25 Basispunkte

Heute um 20 Uhr MEZ hat die Fed eine weitere Zinserhöhung beschlossen. Die Zinsen wurden um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Die Zinsen liegen nun zwischen 4,5 und 4,75 Prozentpunkte. Das ist die achte Erhöhung in Folge. So hoch waren die Leitzinsen zuletzt im Oktober 2007.

Um 20:30 Uhr MEZ wird Fed-Präsident Jerome Powell eine Pressekonferenz abhalten. Anleger warten vor allem auf Hinweise, wie die Fed im weiteren Jahresverlauf fortfahren wird.

Fed: Inflation ist weiterhin zu hoch

Mit dieser Erhöhung entspricht die Fed den Erwartungen der Marktteilnehmer. Einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten schürten bei den Marktteilnehmern keine zusätzlichen Ängste vor einer strengeren Geldpolitik. Die Fed hat deutlich signalisiert, dass sie keine drastischen Zinserhöhungen auf einmal durchführen werde, um einen Schock in der Wirtschaft zu vermeiden. Selbst eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte erschien den Marktteilnehmern als unwahrscheinlich.

Die Inflation in den USA, die im Dezember 6,5 Prozent betrug, ist zum sechsten Mal in Folge rückläufig, aber immer noch weit über den anvisierten 2 Prozent. Das nährt bei Analysten die Hoffnung, dass die Inflation in den USA abebbt und damit auch die Notwendigkeit für große Zinssprünge. Mit weiteren (kleineren) Zinserhöhungen wird aber weiter gerechnet.