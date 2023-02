Bitcoin Kurs steigt nach Fed-Sitzung über 24.000-Dollar-Marke – EZB im Fokus

Der Bitcoin (USD) ist unmittelbar nach der Fed-Notenbanksitzung auf über 24.250 Dollar je Einheit und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August geklettert. Wie erwartet wurde im Umfang von 25 Basispunkten an den Zinsschrauben gedreht.

Die Fantasie auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds jenseits des Atlantiks lockt Investoren zurück in riskante Vermögenswerte. Am Donnerstagnachmittag behalten Börsianer die EZB-Sitzung im Blick.

US-Notenbank erhöht Leitzinsen erwartungsgemäß um 25 Basispunkte

Am Mittwoch hatte der Währungshüter wie erwartet den Leitzins um 25 Einheiten auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent gehievt, – was dem höchsten Stand seit 2007 entspricht.

Obwohl die Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund der restriktiven Geldpolitik das sechste Mal in Folge zurückgegangen ist, lagsie mit 6,5 Prozent im Dezember immer noch deutlich über der angestrebten Marke von 2,0 Prozent.

„Wir werden auf Kurs bleiben, bis die Arbeit getan ist“, sagte Jerome Powell am späten Mittwochabend auf der anschließenden Pressekonferenz. Gemeint ist damit der Kampf gegen die grassierende Inflation.

Vor diesem Hintergrund werde man sich in den Reihen der Fed die zukünftigen Wirtschaftsausblicke ansehen. Auch die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag (14:30 Uhr) dürften in diesem Kontext von Interesse sein.