Sichere 2 % bis risikoreichere 20 % pro Jahr: Im Moment ist wieder alles möglich!

Alles ist möglich: Sichere 2 % Rendite pro Jahr oder auch 20 % oder sogar noch mehr? Smarte Investoren beschäftigen sich natürlich mit der Suche nach geeigneten Assets für sich. Aber auch damit, welches Chance-Risiko-Profil man als Investor denn überhaupt haben möchte.

Verschaffen wir uns heute einen Überblick. Wo gibt es die sicheren 2 % Rendite pro Jahr? Wo möglicherweise eher einen Mittelwert von 8 %? Sogar 20 % können möglich sein, wenn man als Investor bereit ist, ein wenig ins Risiko zu gehen.

Sichere 2 % pro Jahr: Und das sogar kurzfristig

Man mag es kaum glauben: Aber der Zins ist tatsächlich zurück. Konkret bedeutet das, dass wir als Investoren jetzt sichere 2 % Rendite pro Jahr erhalten können. Ganz einfach, indem wir zu einer Hausbank mit guten Konditionen gehen und sogar über Festgeld von zwei, drei Jahren unser Geld investiert lassen. Sicherheit erhalten wir durch den Einlagenschutz bis 100.000 Euro bei einer beheimateten Bank. Sowie auch durch das Produkt: Festgeld ist ein Vertrag, bei dem die Rendite im Nachhinein eigentlich garantiert ist.

Das große Risiko, das ich jetzt sehe, ist der Zinsfortschritt. Im Endeffekt kann es jetzt bei vielen Banken sichere 2 % pro Jahr geben. Wenn die EZB die Leitzinsen weiter erhöht, so könnten in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht 2,2 %, 2,5 % oder womöglich 3 % oder mehr möglich sein. Insofern ist früher Aktionismus einerseits angebracht, um sich die smarten Konditionen zu sichern. Aber ich würde selbst mit einem kurzfristigen Cash-Polster bei diesen Angeboten nicht All-In gehen, um mir gegebenenfalls noch zu besseren Konditionen höhere Zinsen zu sichern. Smarter Tipp: Der Cost-Average-Effekt kann auch hierbei funktionieren.

Aktien, ETFs und Co.: 6 bis 12 % pro Jahr …?!

Wer die Sicherheit ausklammern möchte, der kann auch höhere Renditen langfristig orientiert erzielen. Und dabei trotzdem auf einen planbaren Vermögensaufbau über Jahre und Jahrzehnte setzen. Mit Aktien dürfte man 6 bis 12 % pro Jahr erzielen können. Durch die Korrektur bei vielen Leitindizes sind viele Bewertungen wieder etwas rückläufig gewesen.

Das heißt: Wir können Aktien von profitablen Unternehmen und auch Qualitätsaktien erwerben. Je nachdem, wie talentiert wird dabei sind, dürften Renditen zwischen 6 und 12 % pro Jahr durchaus realistisch sein. Aber auch ein ETF und Indexfonds sind keine schlechte Wahl. Passiv und per Sparplan oder Buy-and-Hold-Ansatz kann man als Anleger eben auch hier eine marktübliche Rendite einfahren.

Der springende Punkt ist: Profitable Qualitätsaktien, Dividendenaktien oder ETFs und Indexfonds sind ein solides Mittel in der Mitte. Eine gute Rendite kann die Folge sein. Und voraussichtlich deutlich mehr als beim Fest- oder Tagesgeld. Teilweise übersteigen bereits die Dividendenrenditen diese Werte.

20 % pro Jahr oder mehr: Growth-Aktien!

Viele Growth-Aktien sind in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren regelrecht gecrasht. Das führt dazu, dass auch diese Aktien durchaus interessant sein können. Selektiv sollte man sein und bei den High-Growth-Aktien die Spreu vom Weizen trennen. Jedoch dürfen wir eines nicht vergessen: Innovation und Disruption bleiben langfristige Renditetreiber. Nur müssen wir uns besonders gut überlegen, wo wir solche Chancen wittern.

Im Endeffekt sollte man als Investor ein breites Depot anstreben und viele Innovationen in seinem Depot vereinen. Gleichzeitig muss man wirklich gut überlegen, welches Geschäftsmodell gefragt ist oder vielleicht doch zu Science-Fiction-mäßig erscheint. Wer in diesem Segment gut investiert, der kann durchaus hohe, marktschlagende Renditen einfahren.

Wir als Sparer und Investoren haben dadurch die Wahl: Sichere 2 % Rendite und Zinsen pro Jahr oder doch lieber etwas mehr Risiko für eine höhere Belohnung? Entscheide dich. Aber vor allem aus der Perspektive heraus, welche Chance du für welches Risiko haben möchtest.

Der Artikel Sichere 2 % bis risikoreichere 20 % pro Jahr: Im Moment ist wieder alles möglich! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023