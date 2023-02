Der deutsche Leitindex gibt in der ersten Handelsstunde zunächst nach und fällt unter 15.300 Punkte zurück, im Anschluss konnte sich der Index allerdings stabilisieren und das Gros der anfänglichen Verluste wieder egalisieren - die Unterstützung um 15.270 Punkte scheint erneut gehalten zu haben.

Bechtle baut Konzernumsatz aus

Der Technologiekonzern Bechtle konnte im Geschäftsjahr 2022 den Konzern Umsatz auf 6 Mrd. EUR steigern laut den vorläufigen Zahlen. Das war ein Anstieg um 13 Prozent. Vor Steuern ging das Ergebnis auf 350 Mio. EUR nach oben, das war ein Anstieg um 9 Prozent. Die Aktie kann von den Zahlen allerdings nicht profitieren und liegt knapp 1 Prozent im Minus.

Synlab verbucht Umsatz-Rückgang

Die Corona-Krise scheint nun zum größten Teil vorbei, entsprechend musste Labor-Spezialist Synlab laut den vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 einen deutlichen Umsatzrückgang verbuchen.

Dieser fiel um 13,6 Prozent auf 3,25 Mrd. EUR. Der Hauptgrund war die nachlassende Nachfrage nach COVID-Produkten.

Siemens Energy: Aktie baut Verluste aus

Die Papiere von Siemens Energy haben am Dienstag nach endgültigen Zahlen ihren Rückschlag ausgeweitet. Die Anteilsscheine des Energiekonzerns kamen mit 17,94 Euro fast wieder an ihre 50-Tage-Linie zurück. In drei Handelstagen verloren sie damit gut 8 Prozent.

Für Aufmerksamkeit sorgte aktuell vor allem der Plan, zur Finanzierung der Komplettübernahme der in Spanien notierten Windkrafttochter Siemens Gamesa bis zu weitere 1,5 Milliarden Euro einzusammeln. Durch eine Analystenpräsentation wurde dies den Anlegern nun klarer, auch wenn der Plan nicht neu ist. Abgestimmt wird darüber auf der heutigen Hauptversammlung. (mit Material von dpa-AFX)