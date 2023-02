EUR/PLN: Chancengleichheit

Übergeordnet herrscht bereits seit den Tiefständen um 4,20 PLN aus Anfang 2020 ein intakter Aufwärtstrend, kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges schoss der Euro gegenüber dem polnischen Zloty zeitweise auf 5,0020 PLN hoch. Nur wenig später stabilisierte sich die Lage wieder, der übergeordnete Aufwärtstrend konnte nur wenig später aufgenommen werden und führte zu sukzessiven Kursgewinnen der Gemeinschaftswährung. An der markanten Unterstützung um 4,6650 PLN scheiden sich offenbar aber die Geister, gleich zwei markante Formationen stehen sich gegenüber. Zum einen wäre dies ein potenzielles Doppelhoch im Bereich der aktuellen Jahreshochs von 4,7503 PLN und dem gegenüber eine etwas in der Ausprägung längere inverse SKS-Formation. Einen kleinen Vorteil besitzen die Euro-Bullen derzeit, aber erst die nächsten Wochen dürften entscheidend für die mittelfristige Entwicklung werden.

Nächsten Wochen entscheidend

Tendenziell werden Käufern derzeit bessere Chancen aufgrund einer untergeordneten Rolle des Doppelhochs eingeräumt, die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg an 4,7839 und darüber an 4,8165 PLN steigt aber erst mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 4,7503 PLN merklich an. Auf dieses Signal müssen sich Bullen daher noch eine Zeit lang gedulden, anderenfalls könnte es noch einmal zurück in den Bereich der rechten Schulter bei 4,6793 PLN abwärts gehen. Bären würden das Spielfeld dagegen erst unterhalb dieser Marke übernehmen, dann kämen sogar Abschläge auf die Dezembertiefs bei 4,6271 PLN in Spiel.