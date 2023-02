FORTINET - PLUS-Idee macht 25 % in zwei Wochen! Wie geht es weiter?

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 53,780 $ (Nasdaq)

Nach ungehebelten 20 % mit SVB Financial hat sich das Research in unserem redaktionellen Premiumangebot stock3 PLUS ein weiteres Mal ausgezahlt. So schießt die Fortinet-Aktie nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen nach oben und direkt ins Tradingziel. Das Ergebnis: 25 % in zwei Handelswochen!

Dabei ist der Quartalsbericht eigentlich relativ unspektakulär ausgefallen. Der Spezialist für Cybersicherheit hat im vierten Quartal 2022 den Nettogewinn deutlich von 199,0 auf 313,8 Mio. USD gesteigert. Auf Non-GAAP-Ebene sprang der Gewinn je Aktie verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 76 % auf 0,44 USD nach oben. Analysten hatten hier nur 0,39 USD je Aktie erwartet. Der Umsatz verbesserte sich um ein Drittel auf 1,28 Mrd. USD. Hier hatten Experten mit 1,30 Mrd. USD etwas mehr prognostiziert. Auf Gesamtjahressicht verbuchte Fortinet einen Umsatzanstieg um 32 % auf 4,42 Mrd. USD und einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie, fast 50 % mehr als noch 2021. Der Free Cashflow belief sich auf 1,45 Mrd. USD.

CEO Ken Xie kommentiert: „Unsere Marktanteilsgewinne werden von Fortinets integriertem und auf eine Plattform für Cybersicherheit setztenden Ansatz vorangetrieben. Angesichts unseres Preis-Leistungs-Vorteils, der Konvergenz von Sicherheit und Netzwerk sowie der Konsolidierung von Produkten und Anbietern erwarten wir, unseren soliden Wachstumskurs fortzusetzen.“

Der Ausblick auf das erste Quartal 2023 fällt völlig im Rahmen der Markterwartung aus. So möchte Fortinet einen Gewinn je Aktie zwischen 0,27 und 0,29 USD erreichen, die Billings werden zwischen 1,42 und 1,47 Mrd. USD erwartet. Für das Gesamtjahr wiederum stellt das Management einen Umsatz von 5,37 bis 5,43 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie zwischen 1,39 und 1,41 USD in Aussicht und liegt damit etwas über dem Konsens. Die Aktie springt nachbörslich zweistellig nach oben.

Hohe Hürde im Weg

Das Kursziel von 63,56 USD leuchtete gestern in der Nachbörse bereits auf. Hier liegt ein Kreuzwiderstand aus einer Horizontalen und einem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Ein Break würde langfristig weiteres Potenzial auf 74,35 und in den Bereich von 95 USD freisetzen.

Konsolidierungen treffen nun bei 58,29 USD und im Bereich des EMA50 Woche bei 53,60 USD auf Supports.

Fazit: Trader können Teilgewinne bei der Fortinet-Aktie realisieren. Konsolidierungen im Bereich von 63,56 USD würden nicht überraschen. Beim Ausbruch über 63,56 USD auf Wochenschlusskursbasis wird der Wert für Prozykliker interessant und könnte langfristig neue Allzeithochs ansteuern. Eine weitere interessante Aktie in dem Sektor ist Palo Alto Networks.

Jahr 2022* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 4,42 5,35 6,38 Ergebnis je Aktie in USD 1,19 1,39 1,69 Gewinnwachstum 16,81 % 21,58 % KGV 45 39 32 KUV 9,5 7,8 6,6 PEG 2,3 1,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Fortinet-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)