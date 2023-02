Die „geheime“ Kennzahl der besten Wachstumsaktien

Auch bei Wachstumsaktien sind Kennzahlen entscheidend, wenn wir die Erfolgsaussichten bewerten wollen. Oder eben den Preis bestimmen möchten. Allerdings ticken die Uhren hier manchmal ein wenig anders, insbesondere wenn die Growth-Story noch nicht besonders profitabel ist.

Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis ist häufig aussagekräftiger als zum Beispiel ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wobei die Wachstumsraten in der Regel das entscheidende Merkmal sind. Sowie ein adressierbarer Gesamtmarkt, eine Marktkapitalisierung und der Room-to-Run, den wir als Investoren bestimmen müssen.

Unternehmensorientiert gibt es für mich bei Wachstumsaktien aber eine „geheime“ Kennzahl, die jeder Growth-Investor auf dem Radar haben sollte. Für die Qualität eines Unternehmens, die Produkte oder Dienstleistungen kann sie sogar essenziell sein.

Die geheime Kennzahl bei Wachstumsaktien: Net Retention Rate!

Für mich ist die Net Retention Rate (zu Deutsch: die Kundenbindungsrate) eine Kennzahl, die jeder Investor kennen sollte. Dabei handelt es sich quasi um einen Indexwert, der misst: Wie viel mehr sind die Bestandskunden bereit, im Jahresvergleich für ein Produkt oder eine Dienstleistung auszugeben. Und das eben im Querschnitt.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, dass ein Unternehmen X eine Software verkauft. Bislang nutzen zehn Mitarbeiter diese Software und zahlen dafür eine Lizenzgebühr. Da die Software hervorragend ist, buchen sie entweder mehr Leistungen dazu und bezahlen anstatt 1.000 US-Dollar pro Monat 1.200 US-Dollar dafür. Oder sie nutzen zwei Lizenzen mehr, was den gleichen Preiseffekt hätte. In jedem Fall läge die Net Retention Rate dieses Kunden bei 120 % im Jahresvergleich, da sie gemessen am Vorjahreswert jetzt den 1,2-fachen Satz an Umsatz buchen. Wobei Werte von über 100 % eben für internes Wachstum sprechen, unter 100 % deutet auf einen Rückgang hin.

Eine interessante Kennzahl bei Wachstumsaktien, die sehr viele Zwecke verfolgt. Zum Beispiel: Wie gut ist das innere Wachstum? Nicht nur neue Kunden sind möglich, sondern eben auch Upselling. Aber es sagt teilweise auch aus, wie kritisch oder elementar ein Produkt oder eine Software ist. Eine hohe Net Retention Rate spricht in der Regel dafür, dass die Lösung so gut ist, dass viele Unternehmen im Durchschnitt mehr haben wollen. Es deutet auf eine Win-win-Situation hin, bei der sich die Investition auszahlt.

Zudem können wir mit dieser Kennzahl auch überprüfen, wie konjunktursensibel das Produkt ist. Wenn es bei Wachstumsaktien zwischenzeitlich mal Werte unter 100 % gibt, so deutet das auf einen Rückgang in Summe hin. Ist das der Fall, ist das Produkt oder die Dienstleistung womöglich nicht so essentiell, dass andere Unternehmen nicht darauf verzichten können. Bleibt die Quote jedoch auch in schwierigen Zeiten hoch und wächst, so kann das bedeuten: Die Kunden nutzen das, um sogar noch effizienter zu werden.

Vielsagende Quote

Die Net Retention Rate ist wirklich eine wichtige Kennzahl bei Wachstumsaktien. Jedoch ist die jeweilige Interpretation und der Kontext entscheidend. Wenn Investoren diese Quote jedoch richtig deuten, so kann das eine ganze Menge über das Produkt oder die Dienstleistung und dessen Wert aussagen. Wer mit Growth-Aktien erfolgreich sein möchte, der sollte sich in vielen Fällen darin üben, diese Kennzahl besser interpretieren zu lernen.

Der Artikel Die „geheime“ Kennzahl der besten Wachstumsaktien ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023