US-Zinsen vor nächstem Rallyschub?

Heute Nachmittag werden mit den US-Konsumentenpreisen wichtige Inflationsdaten publiziert. Erwartet wird hier ein Rückgang der Inflationsrate im Jahresvergleich von 6,5 Prozent auf 6,2 Prozent.

Erneuter Rückgang erwartet

Volkswirte rechnen also mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends der vergangenen Monate: Nach einem rasanten Anstieg zuvor ging die Konsumgüterpreisinflation in den vergangenen Monaten stetig zurück.

Quelle: Tradingeconomics

Große Wetten auf weitere Zinserhöhungen

In der abgelaufenen Handelswoche sorgte jedoch eine Bloomberg-Nachricht für Aufsehen die besagt, dass Trader in großem Stil auf weitere kräftige Zinserhöhungen bis September wetten. Dies steht in krassem Gegensatz zu den vielen Analystenstimmen, die für das vierte Quartal 2023 bereits die Zinswende ausrufen. Liegt das Gros der Marktteilnehmer die bereits auf die Zinswende spekulieren falsch?

Die Zinsen auf 10-jährige US-Staatsanleihen gingen in den vergangenen Monaten im Einklang mit der (leicht) nachlassenden Konsumgüterpreisinflation deutlich zurück, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart unschwer belegt. Das Setup bei den 10-jährigen US-Zinsen trägt allerdings ganz klar einen bullischen Charakter - spricht also für erneut deutlich anziehende US-Renditen und entsprechende Rücksetzer bei den US-Bonds.

Quelle: Tradingview

Bullisches Setup

Die Aufwärtsbewegung der US-Zinsen seit Januar 2022 wurde regelmäßig durch bullische Zwischenkonsolidierungen unterbrochen, bevor im Anschluss jeweils der nächste Rallyschub kam.

Aktuell haben die Zinsen nach einer kleinen Bodenbildung (grün) erneut eine bullische Zwischenkonsolidierung gen Norden hin verlassen. Grund für den kleinen Aufwärtstrend zuletzt waren die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom 3. Februar.

Sollten die Inflationsdaten am Nachmittag wider Erwarten höher als die Prognosen ausfallen, könnte dies den nächsten Rallyschub bei den US-Zinsen einleiten. Risikobewusste Anleger die sich diesbezüglich positionieren wollen, haben die Möglichkeit, dies über gehebelte Short ETF`s auf US-Staatsanleihen zu tun, beispielsweise über den WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short ETF.