2 Top-Aktien, die diesen 200-Mrd.-US-Dollar-US-Markt aufrollen!

Ein Markt mit 200 Mrd. US-Dollar und die Top-Aktien dazu: beheimatet in den USA. Das ist der Fahrplan, den wir uns heute etwas näher ansehen wollen. Kleiner weiterer Spoiler: Es geht um programmatische Werbung. Grundsätzlich ein Ansatz, der sehr sinnvoll erscheint.

Programmatische Werbung ist das Format, das den Sender und den Empfänger näher zusammenbringt. Über smarte Algorithmen und einen Interessenabgleich ist die Relevanz für Werbetreibende höher. Zudem erhalten Verbraucher relevanteren Werbe-Content, was eine Win-win-Situation für alle sein kann. Wobei der Konsum natürlich im Vordergrund steht.

Aber blicken wir heute auf die zwei Top-Aktien, die den 200-Mrd.-US-Dollar-Markt der programmatischen Werbung aufrollen. Beide haben wirklich ein gigantisches Potenzial!

Roku: Werbung eher ein kleiner Anteil …?!

Roku (WKN: A2DW4X) … ist das nicht dieses Streaming-Unternehmen, das mit der Hardware zu kämpfen hat? Um fair zu sein: Ja, ganz genau. Hinter dem Namen steckt die gleichnamige Plattform, die inzwischen mehr als 65 Mio. aktive Nutzer und Streamer hat. Gleichzeitig gehören auch Roku-Sticks und andere Hardwarelösungen zum Produktportfolio dazu. Warum sind die US-Amerikaner also eine Top-Aktie für den 200-Mrd.-US-Dollar-Markt?

Der einfache Grund: weil Roku die eigene Plattform nutzt, um effektiv Werbung zu betreiben. Die Übernahme von DataXu (heute Oneview) zu Beginn des Jahrzehnts eröffnete die Möglichkeiten. Digitale Werbung ist ein effektiver Katalysator, um die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer weiter in die Höhe schießen zu lassen. Aber natürlich auch ein bisschen zyklisch.

Der Ansatz ist trotzdem relativ simpel. Programmatische Werbung funktioniert hervorragend mit dem Streaming. Schafft es Roku, sich mit seinen 65 Mio. Streamern selbst einen eher geringen Anteil von 2 % am US-amerikanischen Markt für programmatische Werbung zu sichern, so wäre das Potenzial gigantisch. Vergessen wir nicht: Schon heute liegt das Marktvolumen bei 200 Mrd. US-Dollar (global übrigens 493 Mrd. US-Dollar!) und die Tendenz nimmt weiter zu. Bei einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 7,7 Mrd. US-Dollar kann das ein gigantischer Wertschöpfer mit tendenziell hohen Margen sein.

The Trade Desk: Top-Aktie mit Angriff auf 493 Mrd. US-Dollar!

Die zweite Top-Aktie in diesem Kontext ist für mich ohne Zweifel The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Auch bei dem Unternehmen geht es um programmatische Werbung. Das Unternehmen hat einen führenden Ansatz geschaffen, was Bindungsquoten der Kunden von stets über 95 % unterstreichen. Die Net Retention Rates liegen deutlich über 100 %, was zeigt: Kunden geben konsequent mehr Geld für die Lösungen aus.

The Trade Desk setzt nicht nur auf Fernsehen, sondern auf ein ganzheitliches, rundes Angebot im digitalen Werbemarkt. Man könnte auch sagen: Man wagt den Frontalangriff auf die 493 Mrd. US-Dollar und konkurriert sogar mit Branchengrößen wie Alphabet. Um Cookies aus dem Wege zu gehen, setzt man zum Beispiel auf das Unified ID 2.0-Verfahren, was ein besseres Messen und Tracken ermöglichen soll. Sowie gleichzeitig der Anfang des Aufbaus eines Ökosystems und Wettbewerbsvorteils sein könnte.

Inzwischen muss sich The Trade Desk in der Werbung nicht mehr verstecken, weder quantitativ noch qualitativ. Trotzdem ist der Umsatz mit zuletzt 395 Mio. US-Dollar (bei 31 % Umsatzwachstum) noch vergleichsweise klein. Das profitable Unternehmen hat womöglich noch viel Room to Run, wenn man den gesamten programmatischen Werbemarkt mit 493 Mrd. US-Dollar aufrollen möchte. Selbst die 200 Mrd. US-Dollar in den USA sind womöglich eine vergleichsweise „kleine“ Spielwiese.

