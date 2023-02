Wachstumsaktien mit Zukunft: Diese zwei Unternehmen könnten das Portfolio beflügeln!

Wachstumsaktien sollten ein wichtiger Bestandteil eines jeden Portfolios sein. Das haben uns die extrem guten Entwicklungen von stark wachsenden Unternehmen in den letzten Jahren gezeigt.

Solche Aktien haben darüber hinaus das Potenzial, in Zukunft weiter stark zu wachsen und entsprechend hohe Renditen für die Anleger der frühen Stunde zu erzielen – nicht ganz ohne Risiken, das versteht sich von selbst.

Ein Beispiel für solche Wachstumsaktien mit Zukunft könnten Nvidia (WKN: 918422) oder Apple (WKN: 865985) sein. Sie beide verfügen über ein solides Geschäftsmodell und sollten auch in der Zukunft von Megatrends profitieren.

Gleichzeitig ist ihre Marktpositionierung gut abgesichert. Wagen wir doch mal einen kurzen Blick auf diese zwei vielversprechenden Wachstumsaktien mit Zukunft, die unser Portfolio beflügeln könnten.

Wachstumsaktien mit Zukunft

Nvidia-Aktie: Künstliche Intelligenz ist das nächste große Ding

Nvidia ist der führende Anbieter von Grafikkarten für den Einsatz in Computern und Spielekonsolen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark von der wachsenden Popularität des Gaming und dem Mining von Kryptowährungen profitiert. Nvidia bietet auch Lösungen für Datenzentren, die Automobil- und Gesundheitsbranche an. Besonders die Automobilbranche und das Thema „künstliche Intelligenz“ sollten das Geschäft zukünftig weiter vorantreiben.

Das letzte Quartal (Q3/2023, Quartalsende am 30. Oktober 2022) zeigte dabei eine starke Entwicklung im Bereich des noch relativ kleinen Segments Automotive und Embedded. Hier wurde ein Wachstum von 86 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Angesichts eines Umsatzrückgangs auf Konzernebene von 12 % ist dies ein wichtiger Lichtblick und doppelt zu würdigen.

Nvidia ist verallgemeinert ein echter Profiteur der zunehmenden Nachfrage nach Chips mit hoher Rechenleistung. Diese kommen besonders bei neuen Technologien zur Anwendung und treiben das Innovationstempo des Sektors voran. Sie sind somit ein Grundwerkzeug, das den Wohlstand aller erhöht.

Besonders die wachsende Adoption von KI in Bereichen wie selbstfahrende Autos, Datenanalyse und Gesundheit dürfte dazu führen, dass Nvidia zukünftig – abgesehen von Zyklen – weiter steigende Umsätze und Gewinne ausweisen sollte.

Apple-Aktie: Das Ökosystem wächst weiter

Ein weiteres Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial ist Apple. Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Produkte wie iPhone, iPad und Mac und gilt aktuell als das wertvollste Technologieunternehmen der Welt vor Microsoft. Der iPhone-Hersteller hat auch den Markt für Smartwatches und drahtlose Kopfhörer revolutioniert und entwickelt immer neue Technologieprodukte für die breite Masse.

Apples Wachstumspotenzial liegt in seiner Fähigkeit, hochwertige, innovative Produkte zu entwickeln und zu verkaufen. Das Unternehmen hat eine starke Marke und verfügt über eine treue Kundenbasis, die bereit ist, für hochwertige Produkte zu bezahlen. Außerdem ist das Unternehmen gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach drahtlosen Geräten (Devices) und Dienstleistungen zu profitieren.

Die größte Fantasie liegt jedoch im Servicegeschäft. Hier liegen die Margen deutlich höher. Außerdem ist dieses Geschäft weniger zyklisch. Die zunehmenden Verkäufe von Apple-Produkten sorgen letztendlich nahezu automatisch für einen Anstieg der Apple-Services.

Fazit zu Wachstumsaktien mit Zukunft

Zusammenfassend bieten Nvidia und Apple eine gute Wachstumsperspektive für Investoren. Beide Unternehmen haben sich in ihren jeweiligen Märkten gut etabliert und verfügen über das Potenzial, in Zukunft weiter zu wachsen.

Bei Nvidia dürften die Themen „Krypto-Mining“ und „künstliche Intelligenz“ große Wachstumstreiber sein. Apple hingegen profitiert im Allgemeinen vom Trend der Digitalisierung, indem es Premium-Zugangsgeräte zur virtuellen Welt bietet und seine Services immer stärker an die Hardware koppelt.

