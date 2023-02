Direkt zum Video auf YouTube

Die Erzeugerpreise in Amerika sind deutlich stärker gestiegen als erwartet. In Kombination mit hawkishen Kommentaren der Fed gaben die Märkte am gestrigen Abend deutlich ab.

Derweil blickt Mercedes Benz auf ein sehr gutes Geschäftsjahr und plant Aktienrückkäufe, Applied Materials und Crocs übertreffen mit den Zahlen die Analystenerwartungen.