Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 21. Februar 2023 Veränderungen im Verwaltungsrat der Bellevue Group Barbara Angehrn Pavik wird an der Generalversammlung vom 21. März 2023 als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Healthcare-Bereich wird Barbara Angehrn Pavik die Expertise im Verwaltungsrat weiter stärken. Nach 16 Jahren als Verwaltungsrat von Bellevue wird sich Daniel Sigg an der Generalversammlung 2023 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Seit über 20 Jahren ist Barbara Angehrn Pavik in der internationalen Healthcare Industrie in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Chief Business Officer und Mitglied der Konzernleitung bei Vifor Parma Group. Vor ihrer vierjährigen Tätigkeit für Vifor Pharma Group war Barbara Angehrn Pavik Gründerin und CEO von Stepstone Pharma und bekleidete leitende Positionen bei Exelixis Pharmaceuticals International, San Francisco, Onyx Pharmaceuticals International, Zug, und Amgen International, Zug. Seit 2022 sitzt Barbara Angehrn Pavik im Verwaltungsrat von Medmix. Wie bereits angekündigt, hat sich das langjährige Verwaltungsratsmitglied Daniel Sigg entschieden, sich an der Generalversammlung 2023 nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Über 16 Jahre hat Daniel Sigg die Strategie der Bellevue Group mitgestaltet. Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrates, zu den Veränderungen: «Wir freuen uns sehr, dass Barbara Angehrn Pavik die Expertise des Verwaltungsrates von Bellevue weiter stärken wird. Dank ihrer langjährigen internationalen Erfahrung kann sie unserer auf Healthcare-Strategien spezialisierten Gruppe über die nächsten Jahre zusätzliche Impulse geben. Daniel Sigg danke ich für seinen langjährigen kompetenten Einsatz herzlich. Er hat massgeblich zur Weiterentwicklung und Neupositionierung von Bellevue beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.» Finanzkalender 2023:

28. Februar 2023: Präsentation Jahresergebnis 2022 Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2022 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 9.4 Mrd.

Datei: Portrait Barbara Angehrn Pavik

