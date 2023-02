Gold-Bullen arbeiten an Comeback

Nachdem die Zielzone auf der Unterseite zuletzt mehr als abgearbeitet wurde - das Tief der jüngsten Verkaufswelle lag um 1.818 USD je Feinunze - hat sich die charttechnische Situation für die Käuferseite beim Goldpreis in den vergangenen Tagen wieder merklich stabilisiert. Wie ist die aktuelle Chartsituation im 4-Stundenchart einzustufen?

Das sieht konstruktiv aus!

Im Vorfeld der heute Abend um 20 Uhr anstehenden Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings (Eventrisiko !) hat sich die charttechnische Situation im 4-Stundenchart des Goldpreises deutlich zu Gunsten der Käuferseite verbessert - die ersten bullischen Chartstrukturen des Kalendermonats Februar!

Ausgehend vom Freitagstief bei 1.818 USD konnte sich das Edelmetall in einer ersten impulsiven Bewegung bis in den Bereich um 1.850 USD erholen. Diese Erholung wurde in den vergangenen Tagen innerhalb eines bullisch zu interpretierenden Chartmusters im 4H-Chart korrigiert.

Diese bullische Konsolidierung sollte nun innerhalb der kommenden 12 Stunden gen Norden hin aufgelöst werden. Im kurzfristigen Zeitfenster haben daher die Käufer nun zunächst wieder das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.

Fazit:

So lange der Goldpreis nun nicht wieder per Stundenschluss unter die Marke von 1.828 USD abrutscht, wird für die kommenden Tage eine zweite Erholungswelle in den Bereich 1.860 bis 1.865 USD favorisiert. Ob sich daraus dann ein neuer größerer Kaufimpuls entwickeln wird, bleibt abzuwarten.