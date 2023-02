Dieser ETF vereint, worauf es ankommt: Wachstum und starke Dividenden

Werbung

Hellsehen müsste man können. Dass man das nicht kann, beklagen Anleger seit Anbeginn der Börsen. Man weiß zwar immer, was war. Aber nie, was kommt. Sollte man besser im Euroraum bleiben oder lieber in den USA oder Asien investieren? Fährt man mit Technologieakten besser oder doch eher mit den klassischen Branchen, die oft weniger rasant stiegen, dafür aber mehr Dividende bieten?

Man kann seine Augen nicht überall haben. Und vor allem nicht sicher sein, was die Zukunft bringt, das haben die vergangenen Jahre sehr deutlich gemacht. Aber das ist kein Hindernis auf dem Weg zum Erfolg, wenn man als Anleger eine klare, besonnene Strategie verfolgt, statt blind drauflos zu kaufen. Was könnte da klüger sein als sich auf eine Strategie zu stützen, die sich seit vielen Jahren bewährt und die man sich zudem mit nur einem Mausklick ins Depot holen kann!

Nur die Besten der Besten gehören ins Depot!

Der ideale Weg ist, die wichtigsten Eigenschaften, die ein Aktiendepot haben muss, zu kombinieren: Solides Wachstum, eine dominante Marktstellung und vor allem eine gute Dividende, darauf kommt es an, wenn man langfristig den Markt schlagen will. Man braucht somit nur die Besten der Besten im Depot. Aber wie stellt man das an?

Weltweit finden sich unzählige börsennotierte Unternehmen. Und manche echte Börsenperle kennt man womöglich gar nicht. Hinzu kommt, dass ein ausgewogenes Depot regelmäßige Überwachung erfordert und man stets imstande und bereit sein muss, neue Tendenzen zu erkennen, umzudenken und Chancen zeitnah zu nutzen. Das erfordert Wissen, Erfahrung und viel Zeit. Wie sollte man das als privater Investor leisten können? Die ideale Lösung: Man stützt sich auf jemanden, der es kann!

Starke Dividenden und ihr Zinseszins-Effekt: So schlägt man den Markt!

Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ist ein ETF, d.h. ein börsennotierter Fonds, der gezielt in solide, ertragsstarke Unternehmen mit guten Dividendenzahlungen investiert. Die hohe Bedeutung von Dividenden wird in Börsenphasen, in denen ein starkes Konjunkturwachstum dazu führt, dass Kursgewinne die Wahrnehmung der Anleger dominieren, gerne unterschätzt. Aber man darf nie vergessen:

Schnell steigende Aktien bewegen sich immer in beide Richtungen stark. Und je höher die Schwankungen sind, desto größer wird das Risiko, große Gewinne in Hausse-Phasen des Aktienmarkts mit großen Verlusten zu bezahlen, wenn die Hausse vorüber ist. Das ist keine sinnvolle Strategie, wenn es um mittel- und langfristiges Investieren geht. Für ein solides Fundament der Geldanlage muss man auf Qualität setzen. Und das leistet der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF, der seine Schwerpunkte bereits im Namen führt: Qualität, Dividende, Wachstum.

Quelle: Quellen: Bloomberg; FOM (isf Institute for strategic finance); Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz; DividendenAdel (BFM Berlin Financial Media GmbH), statista.de

Wie wichtig Dividenden für das Vermögen des Anlegers sind, zeigt u.a. vorstehende Grafik: Das Volumen der an die Anleger ausgeschütteten Dividenden hat z.B. bei den im DAX gelisteten Unternehmen über die Jahre kontinuierlich zugenommen und wird nach Schätzung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz für das Jahr 2022 den Rekordwert von gut 50 Milliarden Euro erreichen. Und auch weltweit zeigt der Trend klar aufwärts. Für 2022 liegen hier noch keine Schätzungen vor, die Dividenden für ein abgelaufenes Jahr werden ja erst im drauffolgenden Frühjahr, für 2023 also erst in den nächsten Monaten, ausgezahlt. Aber Sie sehen in der folgenden Grafik: Schon 2021 erreichten die Dividenden weltweit die Größenordnung von fast 1,5 Billionen US-Dollar!

Quelle: Quellen: Janus Henderson Investors, statista.de

Bei solchen Summen ist der sogenannte Zinseszins-Effekt für ein mittel- und langfristiges Investment enorm. Wenn man diese Dividenden umgehend wieder investiert (thesauriert), stärkt das die Kapitalbasis. Mit jedem Jahr wird damit die Summe, die investiert ist, dadurch nicht nur über Kursgewinne, sondern auch über die wieder investierte Dividende größer. Das ist für private Anleger, die eher kleine Positionen einzelner Aktien halten, vom Aufwand und den Gebühren her knifflig. Aber bei einem großen ETF wie dem Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF passiert das automatisch und ohne zusätzliche Gebühren.

ETFs sind eine ideale Lösung für die mittel- und langfristige Geldanlage und trotzdem hoch flexibel

Der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF hat derzeit ein investiertes Volumen von ca. 400 Millionen US-Dollar. Dadurch kann der ETF weltweit investieren, die Dividenden problemlos reinvestieren und zugleich so kosteneffizient agieren, dass die jährlichen Kosten für den Anleger weit unter denen normaler Aktienfonds liegen. Hier liegt die Kostenquote nur bei 0,38 Prozent pro Jahr … und trotzdem sind Sie völlig flexibel, können die ETF-Anteile in beliebiger Größenordnung auch an deutschen Börsen in Euro jederzeit kaufen oder verkaufen - und das bei einem sehr niedrigen Spread (Spanne zwischen An- und Verkaufskurs).

Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc.

Basis-Index WisdomTree GlobalDeveloped Quality Dividend Growth Index WKN A2AG1E ISIN IE00BZ56SW52 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Emittent & Management WisdomTree Issuer ICAV, Irland Laufzeit open end Gesamtkostenquote (TER) 0,38 % p.a. ETF-Volumen per 14.02.2023 398 Millionen US-Dollar Dividendenbehandlung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Internationale Ausrichtung und der Fokus auf Top-Unternehmen: So schlägt man den DAX!

Ganz entscheidend für ein erfolgreiches Investment, das imstande ist, den Gesamtmarkt zu schlagen, ist ein weiteres Schlagwort, das der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF im Namen führt: „global“.

Der ETF bzw. der von ihm 1:1 abgebildete Index investiert in die solidesten, dividendenstarken Unternehmen weltweit und in alle wichtigen Branchen. Dass US-Unternehmen einen Anteil von fast 58 Prozent haben, ist dabei kein Ungleichgewicht. Denn US-Unternehmen machen auch einen derart dominanten Anteil am weltweit im Aktienmarkt investierten Kapital aus.

Insgesamt investiert der ETF in Unternehmen aus 22 verschiedenen Ländern und in 11 verschiedene Branchensektoren. Man hat hier also mit einem einzigen ETF ein herausragendes Abbild der weltweit besten Unternehmen, das man sich wiederum mit einem einzigen Mausklick ins Depot holen kann.

Dabei dominieren zwar US-Unternehmen bei den zehn größten Positionen des ETFs, aber wir finden unter den Top Ten des ETF-Portfolios mit Nestlé, Novartis, LVMH und Roche auch vier Unternehmen aus Europa. Die Ausgewogenheit nach Ländern und Branchen ist also ideal. Und dass ein solcher ETF nicht nur gut klingt, sondern auch Leistung bringt, sehen wir in der folgenden Grafik:

Quelle: onvista.de

Berechnet ab der deutschen Erstnotiz im August 2020 hat der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth ETF den DAX geschlagen. Dabei ist eines besonders auffällig:

Sie sehen, wie stabil sich der ETF hielt, als es in den ersten drei Quartalen 2022 mit dem DAX deutlich abwärts ging. Das ist der Vorteil eines global ausgerichteten Investments in besonders solide, dividendenstarke Unternehmen und der entscheidende Grund, warum man auch, wenn man gerne mal etwas riskiert, nie auf ein solches, massives Fundament im Depot verzichten sollte.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Badischer Börsendienst Ronald Gehrt. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.