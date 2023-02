Hat Intel nach den schwachen Zahlen noch eine Chance, wieder ein Big Player der Halbleiterbranche zu sein?

Intel wird von der Vergangenheit eingeholt. Es war der erste große Chipkonzern mit der intensivsten Entwicklungsarbeit. Die Weltmarktrolle führte zur Bequemlichkeit und der größte Rivale AMD arbeitete daran, Intel zu überholen.

Diese intensive Forschungsarbeit von AMD hat die Marktverhältnisse verändert. Intel versucht, die bisherige Rolle zu verteidigen. Das wird nicht gelingen. Ähnlich wie es IBM und Hewitt-Packard nicht gelang, ihre jeweiligen Führungspositionen zu verteidigen.

Sie sind alle noch dabei, aber eben nicht mehr führend. Daher billigt der Markt Intel keine Wachstumsprämie mehr zu. Es bleibt ein Big Player im Halbleiterbereich, aber nicht mehr der führende.

Musk hat Interesse an Manchester United: Werden wir bald mehr Investoren sehen, die den Sportsektor für sich entdecken?

Die internationale Fußballszene läuft aus dem Ruder. Die Araber sind inzwischen die größten Investoren sowohl in England wie Frankreich und inzwischen auch zuhause und können mit Beträgen umgehen, die für Deutschland unvorstellbar sind. Das Männer wie Musk dabei sein wollen, liegt nahe. Die russischen Oligarchen mussten sich inzwischen zurückziehen. Aber der Trend ist wohl unverkennbar.

Borussia Dortmund ist die einzige börsennotierte Fußballaktie Deutschlands. Der Marktwert erreicht 461 Mio. EUR und das rechnerische KGV liegt irgendwo in den Sternen. Die Rechtskonstruktion (GmbH & Co AG) verhindert einen Durchgriff. Das kann sich ändern. Sollte dies in Dortmund erwogen werden, ist wahrscheinlich ein Betrag als Marktwert anzunehmen, der deutlich über 2 Mrd. EUR läge.

Also bleibt für Fantasie viel Spielraum. Das nächste Objekt dieser Art wären die Bayern. Die AG dafür steht. Die Verbindung zum Verein ist rechtlich geklärt. Wer entscheidet?

Viele Autobauer investieren im Lithium-Sektor: Wird es einen weiteren Run auf die verbliebenden Förderer geben, um sich Lieferrechte zu sichern?

Lithium ist eines der Schlüsselmaterialien für den Batteriebau. Die Förderung und Fertigstellung von Lithium über Verdichtungsprozesse ergeben vielfältige Varianten der technischen Verwendung / Umwandlung und der Preisbildung. Eine Monopolstellung für Lithium ergibt sich daraus nicht zwingend. Das wird sich erst in den kommenden zwei bis drei Jahren wirklich konkret erkennen lassen

Gleichwohl wird es seitens der Autoindustrie weitere direkte Beteiligungen an den Förderern geben. Das Konstrukt GM / Lithium America dient als Blaupause dafür. Die wilden Kombinationen um dieses Thema bleiben erhalten.